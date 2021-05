Bojarun: Nie wszyscy muszą wjeżdżać do centrum Katowic swoim samochodem. Zapraszamy do komunikacji zbiorowej. Gość DZ i Radia Piekary

Katowice chcą być Europejską Stolicą Nauki w 2024 roku. Prawda?

Prawda. Bardzo ambitne wyzwanie.

I sukces na wyciągnięcie ręki, ponoć również dlatego, że wielu chętnych do tego tytułu nie ma. Prawda?

Myślę, że wielu chętnych jest i znajdzie się na tej drodze. Europejska Stolica Nauki to tytuł przyznawany miastom, które mogą poszczycić się zaangażowaniem w rozwój tej dziedziny. Między innymi nasz Śląski Festiwal Nauki, zorganizowany nie tylko z Uniwersytetem Śląskim, ale i innymi uczelniami w regionie, to zaangażowanie pokazał.

Po co wam ten tytuł?

Żeby pokazać, że Katowice to nie tylko miasto kultury, ale i nauki. Katowice kroczą ścieżką przeobrażenia – z miasta węgla i stali do nowoczesnej metropolii. Nie może być nowoczesnej metropolii tak bez kultury, jak i nauki.

To wszystko niemałe pieniądze kosztuje. A korzyści? Z bycia miastem muzyki UNESCO były jakieś?

Korzyści są cały czas. A koszty? Nie chodzi o to, że ktoś ma coś zapłacić, chodzi o koszty organizacji tego przedsięwzięcia. A pamiętajmy, że nasze starania o Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku dokonały ogromną przemianę w świadomości naszych mieszkańców i mieszkańców całej Metropolii.