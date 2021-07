Bolek nie żyje. Lew z chorzowskiego zoo miał zaledwie 6 lat. Był królem Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Lew Bolek nie żyje

30 lipca, po godzinie ósmej Śląski Ogród Zoologiczny na swoim Facebooku poinformował o śmierci jednego z najpopularniejszych zwierząt w chorzowskim zoo. 29 lipca, w godzinach popołudniowych zmarł lew Bolek. To wspaniałe zwierzę miało zaledwie 6 lat.

- Nasz lew w ostatnim czasie nie najlepiej się czuł. Robiliśmy wszystko, by mu pomóc. Mimo pełnej opieki weterynaryjnej odszedł wczoraj. Ustalenie przyczyny jego śmierci wymaga dalszych badań – informuje Śląski Ogród Zoologiczny na oficjalnym koncie na Facebooku.

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci młodego lwa. Aby to ustalić, zostały pobrane próbki do badań. Wyniki będą znane za kilka dni.

Próbki zostały wysłane do badań, czekamy na ich wyniki – mówi Daria Kroczek, rzeczniczka prasowa Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.