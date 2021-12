Bombowy Froncek. Dlaczego wszyscy go kochali?

Wesoły i życzliwy Froncek

Jego autor długo był tajemnicą gazety, aż w końcu redakcja ujawniła, kim jest ,tata Froncka”. To Franciszek Struzik, były górnik z Janowa, wtedy z miejscowości pod Katowicami, wyłoniony z gazetowego konkursu rysownik-amator. Codziennie wymyślał nową historyjkę i dostarczał ją do gazety, a do tego pisał wierszyki. Każdą chwilę poświęcał rysunkom, opartym często na własnych perypetiach.

Zbiórka na Froncka

O samym Bezrobotnym Froncku wiadomo więcej niż o Franku Struziku. Gazeta ,,Siedem Groszy” chwaliła się bohaterem komiksu: ,,Wszędzie Bezrobotny Froncek święci triumfy, wszędzie jest bohaterem, ze wszystkich, najtrudniejszych opresji wychodzi cało i niby tenor Kiepura do swej „Patrii” - powraca Froncek zdrów i cały na łono Śląska.”

Gazeta zastanawia się, czy Froncek mógłby być inny? Uznaje, że nie. Froncek nie jest zbytnio przyzwyczajony do pracy, bo od niej „odbadoł”. Kląłby i „pieroniłby” tego, kto by mu znalazł stałą robotę. A to dlatego, że Froncek ,,żyje i żyć będzie tylko jako wiekuiście - Bezrobotny Froncek.”