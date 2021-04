Bon turystyczny 2021. Do kiedy trzeba go zrealizować? Za co można zapłacić bonem? W tym roku rodziny mają więcej możliwości Monika Chruścińska-Dragan

Bon turystyczny 2021 ma pomóc wielu z tych Polaków, którym pandemia pokrzyżowała plany urlopowe. Kto nie zdążył wykorzystać swojego bonu turystycznego, ma na to czas do marca 2022 roku. W tym sezonie można opłacić nim nie tylko noclegi, ale także jednodniowe wycieczki zorganizowane. Podpowiadamy, jak i gdzie można go zrealizować.