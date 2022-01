Bon Turystyczny przedłużony o pół roku. Do tej pory w woj. śląskim skorzystało ok. 47 proc. uprawnionych dzieci

Bon turystyczny wsparciem dla polskich rodzin

Rodziny miały wykorzystać bony do końca marca 2022 roku, ale wiadomo już, że będą mogły płacić nimi o pół roku dłużej. Nowelizacja tzw. ustawy covidowej, która przewiduje m.in. wydłużenie ważności bonu, wejdzie w życie 5 stycznia .

Bon turystyczny to obowiązująca od sierpnia 2020 roku jednorazowa forma wsparcia polskich rodzin. Wynosi 500 zł na pociechę do 18. roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 1 000 zł. Można opłacić nim noclegi i wycieczki zorganizowane, w tym także jednodniowe. Warunek jest jeden, muszą być realizowane w Polsce.

Bon turystyczny nie tylko na wakacje. Można go wykorzystać do końca marca 2022 roku

Co istotne, bonem będzie można płacić do 30 września 2022 roku, ale wyjechać można w późniejszym terminie. Ważne, żeby do 30 września 2022 wyrobić się z płatnością.