Bonowice (pow. zawierciański): samochód wpadł do rowu. Policja prowadzi działania

1 września przed godziną 12.00 policjanci z Zawiercia otrzymali zgłoszenie o kolizji samochodu dostawczego w Bonowicach. W momencie stawienia się funkcjonariuszy i wydziału ruchu drogowego na miejscu okazało się, że pojazd znalazł się w rowie.

Na ten moment trwają czynności w postaci wyciągnięcia pojazdu, sprawdzenia stanu kierowcy w tym, czy prowadził on samochód po alkoholu. Póki co nie wiemy co było powodem kolizji i dopiero po zakończonych przez mundurowych pracach będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej.