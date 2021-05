Boronów. Trwają przygotowania do budowy rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia

Otwarcie Netto w Bielsku-Białej już w połowie czerwca. Sklepy Tesco zmieniają się w Netto. Obecnie trwa remont marketów

W Bielsku-Białej trwa przekształcanie byłych sklepów sieci Tesco na sklepy sieci Netto w nowym formacie - 3.0. To nie tylko zmiana szyldu, ale także remont marketów. Te prace mają potrwać do połowy czerwca, wtedy planowane jest otwarcie tych dwóch sklepów. Zmiana ta spowodowana jest przejęciem sieci Tesco przez Salling Group A/S, czyli właściciela duńskiej sieci Netto. Które sklepy w Bielsku-Białej przechodzą zmiany? Sprawdźcie!