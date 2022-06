Boże Ciało 2022 w Bieruniu. Te same obrazy w procesji, co na archiwalnych zdjęciach

Wśród archiwalnych zdjęć w nowo wydanym albumie pt. "Razem tworzymy historię Bierunia" są też zdjęcia z procesji Bożego Ciała w latach 50. XX wieku. W ciągu tych ok. 70 lat z pewnością zmienili się ludzie, ale nie tradycja. Jak wtedy, tak i dziś obrazy procesyjne niosą panie w strojach ludowych i to są dokładnie te same obrazy, co wtedy. Ba, nawet w tej samej kolejności są niesione.

Zobacz zdjęcia: