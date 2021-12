Boże Narodzenie 2021. Tajemnice świątecznego nieba. Jakie ciało niebieskie pojawiła się jako pierwsza gwiazdka?

Według niektórych pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie pojawia się w momencie, kiedy wszystkie dania są już na stole. Choć ta anegdota jest częstą praktyką w naszych domach, to w tym roku warto z uwagą obserwować to, co będzie można dostrzec za oknem. Na horyzoncie dziać się będzie dużo, a jeśli wierzyć prognozom pogody, które zapowiadają kilka stopni poniżej zera, to warunki do śledzenia gwiazd będą bardzo dobre. W mroźne noce atmosfera nie faluje, dzięki czemu można lepiej zobaczyć to co dzieje się w kosmosie.

Co pojawi się na niebie w Wigilię?

W tym roku, pierwsze ciało niebieskie, jakie pojawi się nad nami, nie będzie gwiazdą, tylko planetą. Już między godziną 16:30 a 16:40, dość nisko na północno-zachodnim horyzoncie, widoczna będzie Wenus. Chwilę później, nieco wyżej po lewej stronie ujawni się Jowisz, a następnie między nimi pojawi się Saturn i razem stworzą bardzo ciekawą koniunkcję planet. Najjaśniejszym z trzech pierwszych punktów będzie Jowisz. Z nieba najszybciej zniknie Wenus. Będzie ją można obserwować tylko do godziny 17:30.