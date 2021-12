Boże Narodzenie w ikonografii. Symbole i ich znaczenie - dlaczego Maryja odwraca wzrok?

Boże Narodzenie to wyjątkowy motyw w sztuce, zarówno pod względem liczby przedstawień, jak również różnorodności oraz symboliki, której rozszyfrowanie może czasem zaskoczyć. Chociaż w większości inspirację do prezentacji artyści czerpali oczywiście z Biblii, nie była ona jedynym źródłem. Co więcej, w ikonograficznym przedstawieniu narodzin, splatają się wątki nie tylko stricte związane z ewangelicznym przesłaniem, religią, ale też zawierające w sobie przekazy społeczne dotykające roli rodziny; stają się pretekstem do rozważań pozycji jej poszczególnych członków, macierzyństwa, ojcostwa czy ludzkiego przeznaczenia.