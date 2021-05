Bp Tadeusz Rakoczy ukarany przez Watykan za tuszowania pedofilii! "Zakaz uczestniczenia w celebracjach lub spotkaniach publicznych" Łukasz Klimaniec

Bp Tadeusz Rakoczy, były ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, został ukarany przez Watykan! Chodzi o zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. To pokłosie głośnej sprawy Janusza Szymika z Międzybrodzia Bialskiego, który jako ministrant był krzywdzony seksualnie przez proboszcza parafii. Gdy zgłosił sprawę biskupowi Rakoczemu, ten nie podjął działań. - To kary, które godzą w wizerunek każdego biskupa, a co dopiero w wizerunek biskupa, który tak blisko był związany z Janem Pawłem II i kardynałem Stanisławem Dziwiszem - komentuje w rozmowie z DZ Janusz Szymik.