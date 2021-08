Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 11.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Dzwonkowa od nr 78 do nr 91, Gminna nr 32, 34, Słomiana od ul. Dzwonkowej do nr 32, Poranna nr 1,

12.08 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom

Bytom: Wiejska, 13, 13a, 13b, 13c.

11.08 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78e.

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

ul. Kutrzeby nr 16 A, 16 B, garaże

ul. Kutrzeby nr 18 A, 18 B

12.08 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Lwowska dz. nr 46/9(ZK 13936), 46/7 (ZK 14761)

ul. Lwowska dz. nr 46/8(ZK 13938), 46/6 (ZK 14530)

ul. Lwowska dz. nr 46/5, 46/6 (ZK 13221)

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Dąbrowa Górnicza ul. Narutowicza od nr 1 do nr 40, Majewskiego nr 4, Tylna.

17.08 od godz. 8:00 do 14:00