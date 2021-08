Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 12.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (12.08 10:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Dzwonkowa od nr 78 do nr 91, Gminna nr 32, 34, Słomiana od ul. Dzwonkowej do nr 32, Poranna nr 1,

12.08 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

ul. Kutrzeby nr 16 A, 16 B, garaże

ul. Kutrzeby nr 18 A, 18 B

12.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bielski

Zabrzeg ulica Klimesza nr 32 A do 32 E, Ogródki Działkowe,

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

Kozy ulica Krzewów, Winorośli, Południowa od nr 41do końca, Karpacka, Złota,

12.08 od godz. 8:00 do 16:00

Czaniec ulica Kardynała Wojtyły, Gasnąca, Górska, Gwarna, Gwiezdna, Malinowa, Malownicza, Pogodna, Prosta, Widokowa, Wiosenna, Wodna, Wrzosowa, Wysoka, Zielona

12.08 od godz. 9:00 do 11:00