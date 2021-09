Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 13.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Chorzów: Sztygarska, nr od 1 do 11 obie strony, kotłownia, Gołębia nr od 1 do 6 obie strony, Beskidzka nr 40, 42, 44. 14.09 od godz. 8:00 do 12:00

Częstochowa

Częstochowa, ul. Lechonia nr 31, 33.

17.09 od godz. 10:00 do 12:00

Gliwice

Gliwice: Łanowa, od 15 do 65 i od 20 do 66, Rzepakowa, 89, 93, Dożynkowa, od 1 do 33.

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Wiejska, od 11 i 4 do 35 i 20, Kolejowa, Róg Wiejskiej.

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

Jastrzębie-Zdrój: Okopowa, Plac budowy zasilania z ZK nr 217544.

16.09 od godz. 7:00 do 14:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Grabańka od nr 15 do nr 32, ul. Zdrojowa od nr 1 do nr 24

15.09 od godz. 8:00 do 14:00