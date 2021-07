Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 14.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (14.07)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ul. Świętej Kingi nr 36, 38,

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa,

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 8:30 do 9:30 Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

19.07 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 13:00 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Wczasowa nr 26,

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

20.07 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

20.07 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

20.07 od godz. 13:00 do 14:00 Bytom Bytom: Bażantowa, Osiedle Fazaniec, Przepompownia przy ul. Orzegowskiej.

14.07 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, - przepompownia.

15.07 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Kolonia Zgorzelec.

16.07 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78b.

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrowa Górnicza ul. Północna nr 3, 10, Topolowa od nr 1 do nr 20, Bukowa od nr 1 do nr 23, od nr 2 do nr 14, Podłęknicka od nr 15 do nr 31, od nr 46 do nr 82, Bohomolca, Reja

14.07 od godz. 8:00 do 16:00

Łaziska Górne: Górnośląska, 2 a, sklep, Wapienna, cała, Silesia Oil, Łąkowa, od Sikorskiego do torów PKP, gen. Sikorskiego, od 1 do 16.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78c.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 ul. Rocha 235A, 235, 237

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Traktowa od nr 2 do nr 12, Oświecenia od nr 4 do nr 14, Zacisze od nr 2a do nr 36a, Rapackiego nr 63, Zagłębiowska nr 46.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78f.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gliwice Gliwice: Alojzego Jondy, od 10 do 26.

14.07 od godz. 7:00 do 16:00 Gliwice: Planetarna, od 3 do 15, Konstantego Ciołkowskiego, od 2 do 28, Zygmuntowska, 3A, 3B, Piaskowa, od 2 do 4A.

14.07 od godz. 22:00 do 23:00

Gliwice: Kormoranów, 4, 6, 8, 10.

15.07 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Pszczyńska, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

15.07 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Klasztorna, Wspólna, Wiosenna, Pokoju, Zacisze 6, 8.

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworzno Jaworzno ul. Botaniczna od nr 5 do nr 53, Chełmońskiego 99C

20.07 od godz. 8:00 do 11:00 Katowice Katowice: Kłodnicka, od 68 do 84, od 35 do 43, od 75 do 83 PKP LIGOTA, Rzeszótki od 1 do 3.

16.07 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Alfonsa Górnika, 3.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Mysłowice Mysłowice ul. Polskiego Czerwonego Krzyża od nr 80 do nr 102, od nr 161 do nr 219

15.07 od godz. 7:00 do 15:00

Ruda Śląska Ruda Śląska: Odrodzenia, -Targowisko.

14.07 od godz. 8:00 do 13:00 Ruda Śląska: ks. Józefa Niedzieli, 72-116, Górna 84, Zajęcza1-9, Bukowa 32.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rydułtowy: gen. Stanisława Maczka, 14 i 16 , 25 i 27, Rybnik: Karola Szymanowskiego, od 27.

14.07 od godz. 8:30 do 14:00 Rydułtowy: Narcyzowa, od 54, o. Augustyna Kordeckiego, 65 do 83, 66 do 80, Rybnik: Pawła Semana, 14 i 27, Dąbrowy, Sportowa, 64 i 66.

15.07 od godz. 8:30 do 10:00 Rybnik: Stefana Batorego, 10 do 24, 9 do 27, Racławicka, od 24B do 36.

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Rybnik: Prosta.

19.07 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Chryzantem, 13 + (przepompownia), Rudzka, 136 do 144, 139 do 145, Goździków, 5 do 15, 2 do 20, Słonecznikowa, 7.

19.07 od godz. 8:30 do 13:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Niepodległości Garaże ZK 1889

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Obrońców Warszawy 1 A

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Kalinowa 127, 129

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Staffa od nr 1 do 15,ul. Kasprowicza od nr 1 do 20, ul. Kościuszkowców od nr 19 do 45

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Żorska, 34, 36.

15.07 od godz. 8:30 do 14:00

Zabrze Zabrze: Gabrieli Zapolskiej, od 25 do 37A, Brygadzistów 5, Ofiar Katynia 14.

14.07 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: Strażacka, od 5 do 23, Zapolskiej od 1 do 23 i od 2 do 18.

15.07 od godz. 8:00 do 12:00

Zabrze: gen. Władysława Sikorskiego, 1A, 1, 3, 5.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zabrze: Strażacka, 3.

16.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bielski Czaniec ulica Kościelna, Królewska, Kryształowa, Kłosowa, Kępa.

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrzeg ul. Południowa nr 30,

14.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kobiernice ulica Wiśniowa , Owocowa , Krakowska , Sadowa.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Skoczów ulica Cieszyńska

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wilamowice ulica Cieszyńska, Milenijna, Spokojna, Pieczarkowa, Ptasia

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Czaniec ulica Kościelna , Królewska , Kryształowa , Kłosowa , Kępa.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Grodziec ulica Chałupnicza, Górna

20.07 od godz. 9:30 do 13:00 powiat bieruńsko-lędziński Imielin ul. Zachęty od nr 18,18A, od nr 25 do nr 33, 33a; ul. Satelicka od nr 21 do nr 33,33a, od nr 23 do nr 38

14.07 od godz. 7:00 do 18:00

Bojszowy Nowe: Ruchu Oporu, od nr 73 do nr 121 oraz od nr 84 do nr 124.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Lędziny: Fiołkowa, Górnicza, Jemiołowa, Strzyżówka, Lędzińska, od 79 do 125 , od 40 do 68, Lipcowa.

16.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bieruń: św. Kingi, 1.

19.07 od godz. 6:00 do 13:00 Imielin ul. Heweliusza 6A

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat będziński Czeladź ul. Miasta Auby 10.

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 Psary ul. Graniczna od nr 1 do nr 29a, od nr 19 do nr 34, Brzeziny od nr 60 do nr 82, od nr 53 do nr 55

15.07 od godz. 7:30 do 10:30 Wojkowice ul. Puławskiego Piekarnia, Poczta, Bank, Sklepy Spożywcze, oraz inne Punkty Handlowo-Usługowe

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

Mierzęcice osiedle bloki nr 26, 27, 28, 62, 80, 83, 89, 91, 165, 169, 171, 172, 173, Kotłownia Gazowa, Sklepy.

15.07 od godz. 8:30 do 16:00 Wojkowice ul. Kosynierów, Nowa, Puławskiego, Połaniecka, Kilińskiego, Kossaka, Racławicka

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 Dobieszowice ul. Kościuszki od nr 95 do końca, Moniuszki, Krótka, Źródlana

16.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kuźnica Piaskowa od nr 24 do nr 67

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat cieszyński Ustroń ulica Bładnicka, Potokowa, Szeroka

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kaczyce: Harcerska, 13.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bładnice Dolne

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rudnik ulica Główna do nr 15 i 22, Nowa

14.07 od godz. 8:00 do 14:00

Goleszów ulica Kolejowa, Fabryczna, Cieszyńska 14.07 od godz. 10:00 do 13:00 Bażanowice ulica Folwarczna

14.07 od godz. 10:00 do 13:00 Ustroń ulica Lipowska, Wałowa

15.07 od godz. 8:00 do 13:00

Rudnik ulica Katowicka 44, Nowa od nr 17 i 22

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Brenna ulica Węgierski

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń Osiedle Manhattan blok 5

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dębowiec ulica Cieszyńska;

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Kostkowice ulica Dębowiecka

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Brenna ulica Leśnica, Lipowa 27-31, Na Kępkę 1a,

19.07 od godz. 8:00 do 17:00 Wisła ulica Skalna, Borowina, Czarna Wisełka

19.07 od godz. 8:30 do 11:00 Ustroń ulica Potokowa, Gospodarska, Zagajnik, Wiejska

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat częstochowski Rędziny, ul. Cicha dz.62/26 do 62/30 i 64/34 do 64/38.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cielętniki, ul. Ogrodowa, ul. Sportowa, ul. Placowa, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki 2A, 9, i 10.

14.07 od godz. 9:00 do 14:00 Poczesna, Oczyszczalnia.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kusięta Małe, od 231 do 294, Kusięta od 154 do 244 i od 307 do 389. Kusięta Duże, od 1 do 153.

19.07 od godz. 8:30 do 10:00 Olsztyn, ul. Łąkowa od 1 do 32, ul. Wolności od 50 do 62 i od 69 do 79, ul. Kolorowa od 31 do 39, ul. Olchowa, ul. Ogrodowa, ul Brata Alberta 73, ul. Kasztanowa od 3 do 7, ul. Magnoliowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa, ul. Kościelna 10 i 11, ul. Karłowatej sosny, ul. Dębowa 40.

19.07 od godz. 8:30 do 12:00

Złoty Potok, ul. Sikorskiego i ul. Ogrodowa.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Staropole, od 57 do 75A i od 78 do 98.

20.07 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gliwicki Knurów: Zwycięstwa, 51 oraz 51a.

14.07 od godz. 7:00 do 15:00 Stanica: Wojtowa, 15, 17.

16.07 od godz. 7:00 do 14:00 Knurów: 1 Maja, numery parzyste od 42 do 72 oraz 45, 47, 63a, 65, 65a, 67a, Mieszka I numer 42, garaże,

stacja paliw Circle K.

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Truskolasy, ul. Opolska 18, od sklepu DINO do Stadniny koni.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rybno, od 30 do 40, Kłobuck, ul. Żabia od 3 do 5.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00

Zajączki Drugie, ul. Główna od 121 do 184, ul. Wieluńska od 1 do 28, ul. Szkolna.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rybno, od 30 do 34.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Puszczew od 115 do 131, Jezioro od 107 do 109.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Boronów, ul. Doły - Działki rekreacyjne.

19.07 od godz. 8:30 do 13:00 Skrzydłowice, ul. Gwoździańska, ul. Strażacka odbiorca zasilany z ZK - 6525, ul. Wyzwolenia oprócz numeru 2.

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 Strzebiń, ul. 1-go Maja 60A, od 62 i od 75 do końca, ul. Kosmonautów, ul. Poprzeczna nr 9.

20.07 od godz. 8:30 do 12:00 powiat mikołowski Mikołów: Kolejowa, 2, 4, Konstantego Prusa, 1, 7, Kościół, 15 ,od 10 do 16, ks. Józefa Szafranka, od 10 do 14 , od 11 do 17.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pszczyński Wola: Wiślana, Posesja zasilania z ZK nr 209946.

14.07 od godz. 7:00 do 14:00 Pszczyna: Górnośląska, Hala zasilana z ZK nr 195851.

14.07 od godz. 7:00 do 14:00 Goczałkowice-Zdrój: Zimowa, Posesja zasilana z ZK nr 154534.

14.07 od godz. 7:00 do 14:00 Góra: Kasztanowa, od nr 2 do nr 12 i od nr 1 do nr 3, Długa, Nr 128, Ogrodników, Topolowa, od nr 1 do nr 67 i od nr 2 do nr 54, Zbożowa, Pszczyńska, Poznańska, Mokra, Słoneczna, Wiejska, Cicha, Wilcza, Cmentarna, Polna, Kościelna, Krótka, Zapadź, Złote Łany, Zielona, Nr 17, Miła.

14.07 od godz. 8:30 do 15:00 Suszec: Stacyjna, Słoneczna, św. Jana, Narcyzów, Ogrodowa, 22 do 42, 25 do 35, Tulipanów, Pszczyńska, nieparzyste 89 do 95, Astrów.

15.07 od godz. 7:30 do 18:00

Kobiór: Zmienna, od nr 13 do nr 29 i od nr 8 do nr 38, Borowa, Nr 27 i Nr 29.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kobiór: Zmienna, Budynek bez numeru zasilany z ZK nr 40117 i 72705.

16.07 od godz. 7:00 do 14:00 Gilowice: Leśna, od nr 19 A do nr 23 oraz nr 2.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat raciborski Rudy: Borowa, cała, Cegielska, od 20 do 34, od 31 do 41, Brzozowa.

14.07 od godz. 18:00 do 19:30 Łańce: Długa.

16.07 od godz. 7:00 do 16:00 Nędza: Wąska, cała, Skośna, 3, Polna, cała, Gliwicka, od 25 do 39, Szymocice: Gliwicka, Leśna Polana.

16.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bojanów: Raciborska, Cała, Kościuszki, Cała, Krzanowicka, Cała, Tylna, Cała, Powstańców Śląskich, Cała, Wiejska, Cała, Wojnowicka, Cała, Okrężna, Cała, Bieńkowicka, Cała, Borucka, Cała, Żeromskiego, Cała, Szkolna, Cała, Poprzeczna, Cała, Cicha, Cała, Łąkowa, Cała, Polna, Cała.

19.07 od godz. 8:00 do 11:30

Zabełków: Boczna, Nowa, Polna, Zagumnie, Młyńska, Krótka, Bogumińska, cała, Słoneczna, Ogrodowa, Powstańców Śląskich, od 2 do 24, od 1 do 15, Odrzańska, cała, Chałupki: Raciborska, od 73 w kierunku Zabełkowa.

19.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Górnośląska, 13 do 36, Pierchały, 6 do 18, Marszałka Piłsudskiego, 22 do 27.

14.07 od godz. 7:00 do 13:00 Świerklany: Złota, 4 do 12, Aleja, 1 do 17, Korytarzowa, 2 do 5, 3 Maja, 57 do69A.

15.07 od godz. 7:00 do 13:00 Książenice: Boczna, Księdza Pojdy. od 15.07 godz. 23:00 do 16.07 godz. 4:00 powiat tarnogórski Czekanów: Kolejowa, 1.

14.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kalety, ul. Okrzei.

14.07 od godz. 8:00 do 18:00 Kalety, ul. Armii Krajowej od 1 do 21, ul. Asnyka, ul. Nowa, ul. Rycerska od 1 do 5, ul. Słowiańska.

14.07 od godz. 8:00 do 10:00

Tarnowskie Góry: Bolesława Lubosza, od 20 do 38, od 15 do 25.

14.07 od godz. 9:00 do 14:00 Zbrosławice: Wrzosowa.

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Pyskowicka, 48, 50, 52, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, Przy Parku, Jana Śniadeckiego, od 9 do 17 oraz 2, 5, Parkowe Wzgórze.

16.07 od godz. 10:00 do 12:00

powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Jastrzębska, Parzyste od Nr 198 do 218, nieparzyste od Nr 167 do 177, ul. Św. Wawrzyńca od Nr 1 do 10, Nowa.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Jastrzębska, parzyste od 192 do 196, nieparzyste od 163 do 165.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nr 8 i ul. Jana 6.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wodzisław Śląski: Długa, nieparzyste do nr. 9, Ignacego Paderewskiego, od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do skrzyżowania z ul. Hożą i Oraczy, Działkowców, parzyste od nr. 2 do 30, nieparzyste od nr. 1 do 31, Firma Zawadzianka, Młodzieżowa, nieparzyste od nr 199 do nr.171.

16.07 od godz. 16:00 do 22:00 Wodzisław Śląski: Dołki, Dąbrowskiej, Pszowska, Młodzieżowa, Pałacowa, Szwedy, Gagarina, Oraczy , Pałacowa, Olszyny.

17.07 od godz. 7:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Starowiejska, od Nr 9 do 28.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zawierciański Zawiercie ul. Ładna, Szczęśliwa, Spadowa, Pszenna

14.07 od godz. 7:00 do 15:00 Zawiercie ul. Cegielniana od ulicy Dolnej do ulicy Czereśniowej, Wierczki od nr 23 do nr 97, Stalowników, Widna od ulicy Cegielnianej do nr 21, Ciekawa, Wierczki Północ do nr 20

14.07 od godz. 7:00 do 15:00

Dzwonowice od 51 do 89

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dzwonowice od nr 1 do nr 13, Chałpki, Dzwono - Sierbowice od nr 1 do nr 6a

15.07 od godz. 9:00 do 14:00 Kuźnica Masłońska.

16.07 od godz. 7:00 do 10:00

Ogrodzieniec ul. Narutowicza, Olkuska od ul. Kościuszki do Sawickiej, Plac Piłsudskiego, Paderewskiego, Wschodnia, Szeroka, Kościuszki od nr 39a, 80 do nr 57,102

16.07 od godz. 7:00 do 15:00 Pilica ul. 17-go Stycznia od ulicy Senatorskiej do nr 11 D, Zamkowa

19.07 od godz. 7:00 do 15:00 Zawiercie ul. Kresowa od ulicy Działkowców do ulicy Polnej, Uskok, Polna od ulicy Działkowców do ulicy Miodowej, Willowa od ulicy Uskok do ulicy Miodowej, Rzemieślnicza od ulicy Miodowej w kierunku ulicy Uskok

20.07 od godz. 7:00 do 15:00

Żory Żory: Paryska, nr 8, 8A, 8B, 10, 10A, 10B, 10C.

19.07 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Paryska, Posesje na budynkiem nr 18 zasilane z ZK nr 211180, ZK nr 211178, ZK nr 211175.

19.07 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: 700-lecia Żor, 12,16a.

19.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat żywiecki Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka od numeru 99 do 105, osiedle Wysokie

14.07 od godz. 8:00 do 9:00 Łodygowice ulica Bracka ostatni budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK5466

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka od numeru 99 do 105, osiedle Wysokie

14.07 od godz. 14:00 do 15:00 Cisiec ulica Trakt Cesarski od ulicy Osiedlowej do ulicy Grzegorzków wraz z ulicami przyległymi

16.07 od godz. 9:00 do 11:00

Korbielów ulica Cerla budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK3510, ZK6237, ZK1867

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łodygowice ulica Mickiewicza budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK11504

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

20.07 od godz. 8:00 do 9:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska od nr 5 do 23 i od nr 8 do 26

20.07 od godz. 9:00 do 15:00 Koszarawa od budynku nr 480 do 490C

20.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

20.07 od godz. 14:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

