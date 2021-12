Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 15.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w śląskim 15.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w śląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (15.12 8:07) nie ma prądu w śląskim? Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Olszówka nr 147, 149, 149a, Armii Krajowej od stacji transformatorowej do stacji kolejki,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00 Bytom Bytom: Kamienna, Przepompownia.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Łabędzia, od nr 2 do 34 tylko numery parzyste.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Częstochowa Łaziska Górne: Pocztowa, od nr 1 do nr 8 (Urząd Pocztowy), Apteka ARNIKA, Poręba, od nr 1 do nr 12, Zespół Garaży, Świętego Jana Pawła II, od nr 1 do nr 30, Hotel MODUS, Miejski Dom Kultury, Mickiewicza, 1B, 1C.

15.12 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Zabrska, 77, Hutnicza, 11.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice Katowice: Kępowa, 1 A do 5 B, 2 A do 6 C.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice ul. Krasowska od Nr1 do Nr27, ul. Krasowska od Nr2 do Nr50, ul. Krasowska Nr77, ul. Murckowska Nr.82, Nr82A

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Halembska, od 74 do 126 i od 91 do 129, Nowy Świat od 50 do 68 i od 61 do 79.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bielski Bestwinka ulica Podpolec, Witosa od nr 31 do 33, Ładna,

Kaniów ulica Witosa nr 1, 2,

15.12 od godz. 7:00 do 8:30 Szczyrk ulica Wrzosowa 23, 23A.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Koniaków ulica Cisowy, Długai, Mała Łączka, Czerchla

15.12 od godz. 7:00 do 16:00

powiat gliwicki Żernica: Modrzewiowa, Olchowa, od 23 do 53 i od 28 do 56A.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Świerkowa od 11 do 20.

15.12 od godz. 7:00 do 16:00 powiat pszczyński Jankowice: Borowikowa, nr 2 - osiedle od A do Z.

15.12 od godz. 7:00 do 14:00 Wisła Mała: Pawia, od nr 83 do nr 125 i od nr 84 do nr 112, Orla, cała, Bobrów, od nr 25 do nr 41 oraz od nr 20 do nr 24.

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tarnogórski Świerklaniec: Wiśniowa.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Radlińska. od 14.12 godz. 8:00 do 15.12 godz. 15:00

Świętochłowice Świętochłowice: Katowicka, nr 13, i od 12 do 16 a nr parzyste.

15.12 od godz. 8:00 do 11:00 powiat żywiecki Leśna ulica Borówkowa odbiorcy zasilani z ZK nrumer 15228, 14127 i 14711.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gilowice ulica Krakowska, Oczadła, Rocławska, Krakowska od 7B do 63.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Przeciętna od nr 58 do nr 78, Chłopickiego od ul. Jordana do ul. Baczyńskiego, Baczyńskiego nr 37,

17.12 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom Bytom: Stanisława Witczaka, 155.

17.12 od godz. 7:00 do 9:00 W dniu 17 grudnia 2021 roku w godzinach: od 08:00 do 10:00 przerwa w dostawie energii Bytom ul. Felińskiego od numeru 40 do numeru 52

17.12 od godz. 8:00 do 10:00 Chorzów Chorzów: Harcerska, nr 5.

17.12 od godz. 8:00 do 11:00 Częstochowa Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147.

16.12 od godz. 6:00 do 7:00 Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147.

16.12 od godz. 16:00 do 18:00

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147

20.12 od godz. 7:00 do 8:00 Dąbrowa Górnicza ul. Langego 5-60; ul. Leszczynowa; ul. Rzemieślnicza 28 a,b; ul. Kalinowa; ul. Kasztanowa; ul. Łąkowa 2, 6, 10; ul. Oświecenia 40-70, 47-57, 41; ul. Zagłębiowska 2-34, 3-29; ul. Fredry 3-13, 6-12; ul. Al. Zwycięstwa 17, 19, 23, 29, 32-44; ul. Wypoczynkowa 3-11, 4-12; ul. Tetmajera 2-18, 1-9; ul. Zabłockiego 5-25, 8-32.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147

20.12 od godz. 11:00 do 12:00

Dąbrowa Górnicza ul. Górna 24-56, 31-47, 66–84, 49–57; ul. Chwaliboskie 10-24; ul. Górna 1–23; ul. Ziołowa 1–22 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK 781–ZK 785; ul. Białej Przemszy 1–18; ul. Ziołowa 23–43 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK 786–ZK 790; ul. Białej Przemszy 19–35a, 37–85, 64–70; ul. Białej Przemszy 86–123, 125–163; ul. Turystyczna 1–32; ul. Rudy; ul. Białej Przemszy 1, 14a; Sławków ul. Chwaliboskie 1–33; ul. Starowiejska 62–89, 93, 97–111, 121, 127, 129.

21.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gliwice Gliwice: Chorzowska, 103, Dębowa 5, Tężnia oraz ZK50505.

17.12 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Arkadego Fiedlera, Marii Czaplickiej, Tarnogórska, od 233A do 245 i od 244 do 260, Leonida Teligi, Tony'ego Halika.

17.12 od godz. 8:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Słowackiego, Armii Krajowej, 56A-B, 58C,D,E, F, 60 D, 62E, 66C,D,E, Kasztanowa, 8A, 8B,8c, 8D, 8E, 10, 10A, 10B, 10C.

15.12 od godz. 12:30 do 14:30 Jastrzębie-Zdrój: Myśliwska, Łowicka, Plebiscytowa, za 34, Zamkowa, od 28, Świerklańska, Od 163 i 170 do końca, Brodecka.

16.12 od godz. 9:00 do 12:00 Jastrzębie-Zdrój: Wielkopolska, 24, 61, 63, 65, 67, 67A, 69.

17.12 od godz. 8:00 do 11:00 Jaworzno Jaworzno ul. Kalinowa kontener Telekom Silesia

16.12 od godz. 7:30 do 16:30

Jaworzno ul. Koniówki odbiorcy zasilani z złącz kablowych ZK nr 5245/25, 5245/24, 5111/2, 5111/3

16.12 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworzno ul. Szelonka nr 1 (Mebel Art)., od nr 11 do nr 15, od nr 2 do nr 10, Chopina nr 39, 41 (sklep Wrotex), budynek za nr 41 bez nr ZK 5121/7, ZK 5121/41.

17.12 od godz. 7:00 do 9:00

Jaworzno ul. Pszczelnik od nr 30 do nr 42, od nr 1 do nr 1E, Marusarzówny nr 3

17.12 od godz. 9:30 do 13:30 Jaworzno ul. Poległych, Fornit.

17.12 od godz. 12:00 do 16:00 Jaworzno ul. Preglera 33A

21.12 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: Jesionowa, 10, 12, 14.

16.12 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Słupska, nr 9, 11, 13, Koszalińska nr 6 a, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

16.12 od godz. 8:00 do 11:00 Katowice: Koszalińska, nr 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22.

16.12 od godz. 11:00 do 14:00 Katowice: Tadeusza Kościuszki, 19, ul. Kopernika 1.

17.12 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: ks. Piotra Skargi, Pawilon, Kwiaciarnia, Mickiewicza nr 5.

17.12 od godz. 11:00 do 14:00

Ruda Śląska Ruda Śląska: Halembska, od 74 do 126 i od 91 do 129, Nowy Świat od 50 do 68 i od 61 do 79.

16.12 od godz. 8:00 do 16:00 Rybnik Rybnik: Hetmańska, 54E, Niedobczycka, 128 do 139, 167H, Wrzosowa, 3 do 45.

16.12 od godz. 8:30 do 13:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Michałkowicka, nr 53.

15.12 od godz. 11:00 do 14:00

Siemianowice Śląskie: Słoneczna, budynki na placu budowy.

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 Siemianowice Śląskie: Fabryczna, nr 1, 2, 3, 4, 6, Piastowska od 11 do 17 nr nieparzyste i od 12 do 20 nr parzyste, Matejki od 5 do 23 nr nieparzyste i od 12 do 26 b nr parzyste, Chemiczna nr 14, Konopnickiej nr 11, 13.

17.12 od godz. 7:00 do 10:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Tuwima 20, Tuwima Garaże ZK 2601, ZK Przepompownia ścieków

17.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bielski Szczyrk ulica Turystyczna numery 15, 15A i 44.

16.12 od godz. 8:00 do 16:00 Międzyrzecze Górne nr 196, 227, 162, 288, 161, 160, 210, 103, 154,

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kalna ulica Widokowa od numeru 1 do 184, Turystyczna, Wspólna, Południowa, Wypoczynkowa, Polna od numeru 160, Graniczna, Północna, Pod Kalną. Łodygowice ulica Łączna do numeru 15, Kasztanowa od numeru 116 do 172, Sklep Lewiatan, Stolarnia.

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Bronów ulica Woźniacka, Kamieniecka,

17.12 od godz. 8:00 do 14:00 Bestwinka ulica Podpolec, Witosa od nr 31 do 33, Ładna,

Kaniów ulica Witosa nr 1, 2,

17.12 od godz. 14:30 do 16:00

Czechowice Dziedzice ulica Wąska 38 budynki wielorodzinne w zabudowie szeregowej

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 Czechowice Dziedzice ulica Wąska

20.12 od godz. 8:00 do 9:00 Rudzica ulica Widok 753

20.12 od godz. 8:00 do 15:00 Bystra ulica Szarotek, Pogodna, Kolorowa, Klimczoka od nr 40 do nr 69

20.12 od godz. 8:00 do 11:00

Bystra ulica Klimczoka od nr 184 do końca ( nr 204 )

20.12 od godz. 11:00 do 15:00 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Hołdunowska, od Oczyszczalni ścieków do ulicy Pokoju z przyległymi ulicami.

16.12 od godz. 6:30 do 7:00 Bojszowy: Fabryczna, Cała, Stalmacha, od nr 13 do nr 25 oraz od nr 22 do nr 32.

16.12 od godz. 8:30 do 10:30 Bieruń: Lipcowa, Żywiczna, od nr 10 do ulicy Lipcowej, nowe bydynki.

16.12 od godz. 9:00 do 15:00

powiat będziński Niezdara ul. Wodna Odbiorcy zasilani z ZK 4351

16.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Hażlach ulica Ogrodowa, Siewna, Młyńska 98 - 104, Rybacka 9 - 13

15.12 od godz. 8:30 do 14:00 Skoczów ulica Pierściecka, Perłowa, Cedrowa, Wesoła, Złota, Kuśnierska 16.12 od godz. 7:30 do 9:00 Cieszyn ulica Stryi 16 (Blok)

16.12 od godz. 7:30 do 17:30 Pogórze ulica Bielska, Dolne Stawy 3 i 4, Stary Młyn, Dębina, Dworcowa

16.12 od godz. 7:30 do 9:00 Skoczów ulica Dolny Bór, Zacisze, kolonia, Torowa, Kolorowa

16.12 od godz. 7:30 do 9:00 Skoczów ulica Bielska, Dolne Stawy, Chłodna, Skrajna, Górecka 16.12 od godz. 7:30 do 9:00 Cieszyn ulica Brożka 19, 21, 22, 23, 24, 25, Morcinka 40

16.12 od godz. 7:30 do 8:30

Skoczów ulica Czekoladowa, Nowa 50 16.12 od godz. 8:00 do 14:00 Cieszyn ulica Głęboka 2, 4

16.12 od godz. 8:00 do 11:00 Ustroń ulica Wantuły

16.12 od godz. 8:00 do 16:00

Skoczów ulica Pierściecka, Perłowa, Cedrowa, Wesoła, Złota, Kuśnierska 16.12 od godz. 13:00 do 15:00 Pogórze ulica Bielska, Dolne Stawy 3 i 4, Stary Młyn, Dębina, Dworcowa

16.12 od godz. 13:00 do 15:00 Skoczów ulica Dolny Bór, Zacisze, kolonia, Torowa, Kolorowa

16.12 od godz. 13:00 do 15:00 Skoczów ulica Bielska, Dolne Stawy, Chłodna, Skrajna, Górecka 16.12 od godz. 13:00 do 15:00 Cieszyn ulica Brożka 19, 21, 22, 23, 24, 25, Morcinka 40

16.12 od godz. 15:00 do 18:00 Górki Wielkie ulica Szpotawicka, W. Krząszcza, Czereśniowa, Szczęśliwa, Długa, Wiśniowa

17.12 od godz. 8:00 do 15:00

Górki Wielkie ulica Pod Zebrzydkę, Przełom, Pogodna 20 i 21

20.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat częstochowski Huta Stara A, ul. Pszenna od 17 do 41 i od 34 do 66, ul. Rolnicza 13.

17.12 od godz. 8:30 do 11:30 Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury od 29 do 73, ul. Zachodnia, ul. Sienkiewicza od 13 do 50, ul. Prostopadła od 1 do 3 i 6, ul. Prusa od 10 i 13 do końca, ul. Sienkiewicza 46, ul. Asnyka od 3 do 40, ul. Koralowa od 28 do 32, ul. Kolejowa od 10 do 37.

21.12 od godz. 8:00 do 10:00 Kościelec, ul. Warszawska od 41 do końca i od 18 do końca, ul. Madalińska od 1 do 6. Miejscowości Karolina i Madalin.

21.12 od godz. 10:00 do 12:00

powiat gliwicki Nieborowice: Mysia Góra, od 1 do 20.

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

Pilchowice: Spokojna, Dolna Wieś, od 48 do 74 oraz od 71a do 105, Sadowa, 25, od 48 do 58.

16.12 od godz. 8:00 do 16:00 Pniów: Srocza Góra, 48.

17.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kłobucki miejscowość Ślusarze, od numeru 2D do końca ulicy.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00 Pierzchno, od 132 do 143.

21.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat lubliniecki Solarnia, ul. Boczna, Brzozowa, Dziewcza Góra, Słoneczna nr 40, ul. Spacerowa, Strażacka od 5 do 36

16.12 od godz. 8:30 do 14:00 powiat mikołowski Mikołów: Botaniczna, od 24 do 44, Grudniowa, od 33 do 35G, od 34 do 38, Źródlana.

16.12 od godz. 8:00 do 14:00

Orzesze: Świętojańska, od 11 do 35 , od 2 do 28, Kasztanowa, od numeru 11 i 14 do Świętojańskiej, Łączna, od 2 do 14.

16.12 od godz. 9:00 do 16:00 Orzesze: Świętojańska, od 3 do 9b , 11, Łączna, od 22 do 28.

17.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Okrzei od 43 do 63D i od 72 do 98A, ul. Brzozowa od 10 do 21A .

15.12 od godz. 15:00 do 16:00 Suliszowice, Szczypie od 1 do 22, Siedlec Janowski, ul. Leśna, Leśniczówka.

16.12 od godz. 8:00 do 16:00 Żarki, ul. Koziegłowska oraz supermarket DINO.

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Koziegłowy, ul. Wojsławicka, ul. Warszawska 33, Tartak, Stacja Diagnostyczna, Firma SŁOTZŁOM, Firma Odys, Serwis Opon.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat pszczyński Wisła Mała: Borsuków, od nr 1 do nr 9 i od nr 2 do nr 14C, Pawia, Sokola, Nad Jeziorem, Bobrów, Orla, Bociania, Wisła Wielka: Hodowców, od nr1 do nr 21 i od nr 2 do nr 12, Malinowa, od nr 5A do nr 13 i od nr 10 do nr 22, Cieszyńska, Zacisze, Zalewowa, Lipowa, Dębowa, Polna, Łąka: Jarosława Dąbrowskiego, od nr 15I do nr 23 i od nr 28 do nr 56, Wojciecha Drzymały, Artura Grottgera, od nr 48 do nr64 i od nr 61 do nr 65, Ignacego Łukasiewicza, od nr 17 do nr 33 i od nr 22 do nr 32.

16.12 od godz. 8:30 do 15:00 powiat raciborski Kornice: Główna, od 1 do 10, Spółdzielcza, od 8 do 16, od 23 do 43 oraz przedszkole, Leśna, od 16 do 18.

16.12 od godz. 8:00 do 10:00

Nędza: Piaskowa, 21, 24, 26, Jesionowa, od 4 do 38 parzyste i nieparzyste, Babice: Piaskowa, 18, 28.

16.12 od godz. 8:00 do 13:00 Rzuchów: Pszowska, 1 do 59, Rybnicka, 57 do 62; 98 do 108B, Boczna, 10 do 36, Krzyżkowicka, 2 do 12, Sportowa, 8 do 28, stacja LPG.

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 Pawłów: Tuwima, cała, Rudnicka, cała, Stawowa, cała, Powstańców Śląskich, od 25 do 77, od 34 do 88.

16.12 od godz. 10:00 do 12:00 Paszów: Tuwima.

16.12 od godz. 12:00 do 14:00 Racibórz: Górna, 117.

17.12 od godz. 8:00 do 10:00 Racibórz: Gruntowa, cała, Wiejska, od 9 do 40 parzyste i nieparzyste, Zbożowa, cała.

17.12 od godz. 10:00 do 12:00

Krzanowice: 1 Maja, od 1 do 17.

17.12 od godz. 12:00 do 14:00

powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Furgoła, Firmy zasilane ze stacji GLRY196 Czerwionka Prefabrykaty, GLRY140 Czerwionka CARBO, GLRY197 Czerwionka Leśna Cegielnia, GLRY129 Czerwionka STARMET, GLRY75 Czerwionka ZOWER, GLRY96 Autostrada Dębieńsko.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00 Czerwionka-Leszczyny: Rymera, 2 do 9, Furgoła, 24 do 160, Plebiscytowa, 1 do 13, Norwida, 1 do 12, Kombatantów, 11, Leśna, 1 do 13, Doktora Rostka, 1 do 11, Władysława Jagiełły, 8 do 28, Księdza Hanuska, 14 do 18, 3 Maja, 12 do 26, Zagłoby, 7 do 33, Damrota, 1 do 6.

18.12 od godz. 8:00 do 10:00 powiat tarnogórski Radzionków: Szybowa, Firmy Handlowo-Produkcyjne, Nałkowskiej 11, 46, Drukarnia, Warsztaty Samochodowe, Składnica Złomu.

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 Tarnowskie Góry: Mazowiecka, Reja, Grodzka 39, 41.

16.12 od godz. 8:33 do 12:30

Łubie: Pyskowicka, od 1 do 11 i od 2 do 28.

17.12 od godz. 8:00 do 15:00 Tarnowskie Góry: Rynek, 14.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kalety - Kalety ul. : 1-go Maja nr 37 i nr 45 , Chopina , Drozdka nr 20c , Kosmonautów od nr 1 do nr 16 , Wojska Polskiego.

21.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Marcina Strzody, 49 do 67, 109b do 125, Walerego Wróblewskiego, od nr 11 i 14.

15.12 od godz. 8:30 do 13:00 Rogów: Raciborska, od nr 6 do 24A.

16.12 od godz. 7:00 do 16:00 Bełsznica: Czyżowicka, 13A, 15.

16.12 od godz. 7:00 do 16:00

Syrynia: Wodzisławska, od Nr 6 do 16 i od Nr 104 do 106, Młyńska, od Nr 5 do 11.

16.12 od godz. 8:00 do 10:00

Syrynia: Powstańców Śląskich, 19 i od Nr 65 do 73, Bukowska 49, Wąska od Nr 1 do 10.

16.12 od godz. 10:30 do 12:30 Syrynia: 3 Maja, od Nr 60 do 87, i od 6 do 14, Poprzeczna od Nr 5 do 23.

16.12 od godz. 13:00 do 15:00 Rogów: Raciborska, od nr 6 do 24A.

17.12 od godz. 7:00 do 16:00 Rogów: Raciborska, od Nr 1 do 24, Skotnicka od Nr 1 do 11, Lipowa od 7 do 14, Leśna od 1 do 8.

17.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat zawierciański Podlesice, od 1 do 6 i od 9 do 80, Zajazd Jurajski, Michałowa Karczma, ZHP, GOPR.

17.12 od godz. 9:00 do 13:00 Siemięrzyce, od 1 do 16.

20.12 od godz. 9:00 do 13:00

Wilgoszcza; od 26 do 45 i od 49 do 64. Sadowie, nr 22 i 23.

21.12 od godz. 8:00 do 10:00 Goleniowy, ul. Kosynierów od 24 do 111.

21.12 od godz. 9:15 do 10:00 Goleniowy, ul. Floriańska, ul. Strażacka, ul. Kochowskiego Wespazjana od 1do 12.

21.12 od godz. 9:15 do 10:00 Goleniowy, ul. Wyzwolenia od 19 do 53, ul. Kosynierów od 1 do 35, Zajazd u "Krzyśków", Moskorzew 22.

21.12 od godz. 9:30 do 14:30 Goleniowy, ul. Kosynierów od 24 do 111.

21.12 od godz. 13:15 do 14:45

Goleniowy, ul. Floriańska, ul. Strażacka, ul. Kochowskiego Wespazjana od 1do 12.

21.12 od godz. 13:15 do 14:45 Świętochłowice Świętochłowice: Nowa, nr 4, 4 a, b, c, 8, 8 a, b, Wiśniowa od 30 do 52 nr parzyste, ogródki działkowe.

17.12 od godz. 8:00 do 13:00

Żory Żory: Oskara Kolberga, nr 20.

16.12 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: hm. Władysława Drobnego, Plac budowy zasilany z ZK nr GLR313246.

17.12 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Rybnicka, od nr 103 do nr 131 oraz ul. Wspólna od nr 1 do nr 14.

17.12 od godz. 7:30 do 12:00 powiat żywiecki Pietrzykowice ulica Bory numery 40, 57.

16.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gilowice ulica Ocadła, Krakowska o numeru 7B do 27.

16.12 od godz. 8:00 do 14:00 Słotwina ulica Sznajdrowicza numery parzyste od 8 do 18, nieparzyste od 29 do 47, Popiełuszki numery parzyste od 74 do 140, nieparzyste od 71 do 127 z przyległymi ulicami, Wilgi i Pliszki.

17.12 od godz. 7:30 do 17:00

Twardorzeczka ulica Widokowa od numeru 1 do 67, Morenowa cała.

17.12 od godz. 9:00 do 11:00 Łodygowice ulica Żywiecka 157, Prusa, Pocztowa 15, Spółdzielców, Kolejowa 1, 22 oraz od numeru 30 do 46.

17.12 od godz. 10:00 do 13:00 Radziechowy ulica Młodych 1508 i 79. Twardorzeczka ulica Widokowa 38 i od 42 do 127, Marmurowa, Chromowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Bursztynowa do numeru 10.

17.12 od godz. 11:00 do 12:00 Gilowice ulica Akacjowa, Poręba, Wrzosowa, Zakopiańska od numeru 1 do 32, Różana.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Lipowa ulica Podlas od numeru 21 do końca ulicy z przyległymi ulicami, Borowikowa, Rydza, Gąski, Podgrzybka, Trufli, Barwna, Iglasta, Mysłówek, Mchu, Zagajnik, Panorama, Pod Grapą, Runa Leśnego, Zielone Wzgórze, Wietrzna, Słoneczna, Wzgórze, Wichrowe Wzgórze.

20.12 od godz. 9:00 do 13:00

Żywiec ulica Magnoliowa, Grojec, Wapienna 8, Wspólna13.

20.12 od godz. 9:00 do 10:00 Cisiec ulica Trakt Cesarski od Osiedlowej w stronę Milówki wraz z ulicami przyległymi.

20.12 od godz. 9:00 do 11:00 Żywiec ulice ulica Wspólna od numeru 11 do końca, Podgórska, Sporyska 14, 18, 26A.

20.12 od godz. 10:00 do 11:00 Łodygowice ulica Piłsudskiego od numeru 94 do 140 z przyległymi ulicami, Urząd Gminy, Kościół, Plebania, Sklepy, Partyzantów numery 6, 9, 11, Wspólna, Leszczynowa, Kalinowa, Kościelnych, Błękitna, Jasna, Jutrzenki 6, 10, 16, Jesionowa, Staszica, Wajdów, Habdasów, Rzemieślnicza, Kamienna, Stokrotek, Asnyka 1.

21.12 od godz. 9:00 do 13:00 Sól Kiczora, Urbanki.

21.12 od godz. 10:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Już można szczepić dzieci, skierowania są dostępne