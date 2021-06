Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 16.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b, 18.06 od godz. 14:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b, 18.06 od godz. 8:00 do 9:00

ul. Mirowska od nr 314 do nr 366 i od nr 323 do nr 349 ul. Komornicka nr 2 ul. Głogowa 16.06 od godz. 8:00 do 19:00

Bielsko-Biała ul. Cieszyńska nr 252,

21.06 od godz. 8:30 do 14:30

Bielsko-Biała ulica Nowa, Góralska od ul. Osadniczej do ul. Pod Stokiem bez Przedszkola, Wiejska od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Beskidzka od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Dobra od ul. Nowej do ul. Straconki, Straconki od ul. Dobrej do ul. Żywieckiej bez Przychodni Lekarskiej, Osadnicza od ul Straconki do nr 19, Górska nr 3 i 3A, Żywiecka nr 131,133,

22.06 od godz. 9:00 do 12:00

Bytom

Bytom: Reptowska, 26.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Celna, przepompownia.

22.06 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 48 i od nr 1 do nr 41

17.06 od godz. 8:00 do 18:00