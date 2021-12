Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 16.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Przeciętna od nr 58 do nr 78, Chłopickiego od ul. Jordana do ul. Baczyńskiego, Baczyńskiego nr 37,

17.12 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Stanisława Witczaka, 155.

17.12 od godz. 7:00 do 9:00

W dniu 17 grudnia 2021 roku w godzinach: od 08:00 do 10:00 przerwa w dostawie energii Bytom ul. Felińskiego od numeru 40 do numeru 52

17.12 od godz. 8:00 do 10:00

Chorzów

Chorzów: Harcerska, nr 5.

17.12 od godz. 8:00 do 11:00