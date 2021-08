Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 17.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.08 15:08) nie ma prądu w śląskim?

Chorzów

Chorzów Rycerska,Kościuszki , Parkowa

17.08 od godz. 13:03 do 15:15

Częstochowa

ul. Lwowska dz. nr 46/9(ZK 13936), 46/7 (ZK 14761)

ul. Lwowska dz. nr 46/8(ZK 13938), 46/6 (ZK 14530)

ul. Lwowska dz. nr 46/5, 46/6 (ZK 13221)

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Katowice

Katowice: Budowlana, nr 17, 17a, b, c, d, 19, 19a, b, c, d, 21.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat będziński

Boguchwałowice ul. Sokołów, Fiołków, Bratków, Kormoranów

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat cieszyński

Brenna ulica Głębiec, Drożyska, Kormany, Cisowa, Cicha, Rzeczna, Kamienna

17.08 od godz. 7:30 do 17:30

Kończyce Wielkie ulica Długa 1 - 33, 14 - 26; Karolinka, Miodowa, Truskawkowa, Prosta

17.08 od godz. 8:00 do 17:00