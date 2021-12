Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 17.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

W dniu 17 grudnia 2021 roku w godzinach: od 08:00 do 10:00 przerwa w dostawie energii Bytom ul. Felińskiego od numeru 40 do numeru 52 17.12 od godz. 8:00 do 10:00

Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego 21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94 21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Przeciętna od nr 58 do nr 78, Chłopickiego od ul. Jordana do ul. Baczyńskiego, Baczyńskiego nr 37, 17.12 od godz. 8:30 do 14:00

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147 20.12 od godz. 7:00 do 8:00

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147 20.12 od godz. 11:00 do 12:00

Gliwice: Arkadego Fiedlera, Marii Czaplickiej, Tarnogórska, od 233A do 245 i od 244 do 260, Leonida Teligi, Tony'ego Halika. 17.12 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzno ul. Szelonka nr 1 (Mebel Art)., od nr 11 do nr 15, od nr 2 do nr 10, Chopina nr 39, 41 (sklep Wrotex), budynek za nr 41 bez nr ZK 5121/7, ZK 5121/41. 17.12 od godz. 7:00 do 9:00

Jaworzno ul. Pszczelnik od nr 30 do nr 42, od nr 1 do nr 1E, Marusarzówny nr 3 17.12 od godz. 9:30 do 13:30

Siemianowice Śląskie: Fabryczna, nr 1, 2, 3, 4, 6, Piastowska od 11 do 17 nr nieparzyste i od 12 do 20 nr parzyste, Matejki od 5 do 23 nr nieparzyste i od 12 do 26 b nr parzyste, Chemiczna nr 14, Konopnickiej nr 11, 13. 17.12 od godz. 7:00 do 10:00

Bestwinka ulica Podpolec, Witosa od nr 31 do 33, Ładna, Kaniów ulica Witosa nr 1, 2, 17.12 od godz. 14:30 do 16:00

Bystra ulica Klimczoka od nr 184 do końca ( nr 204 ) 20.12 od godz. 11:00 do 15:00

Bystra ulica Szarotek, Pogodna, Kolorowa, Klimczoka od nr 40 do nr 69 20.12 od godz. 8:00 do 11:00

Górki Wielkie ulica Pod Zebrzydkę, Przełom, Pogodna 20 i 21

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat częstochowski

Huta Stara A, ul. Pszenna od 17 do 41 i od 34 do 66, ul. Rolnicza 13.

17.12 od godz. 8:30 do 11:30

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury od 29 do 73, ul. Zachodnia, ul. Sienkiewicza od 13 do 50, ul. Prostopadła od 1 do 3 i 6, ul. Prusa od 10 i 13 do końca, ul. Sienkiewicza 46, ul. Asnyka od 3 do 40, ul. Koralowa od 28 do 32, ul. Kolejowa od 10 do 37.

21.12 od godz. 8:00 do 10:00

Kościelec, ul. Warszawska od 41 do końca i od 18 do końca, ul. Madalińska od 1 do 6. Miejscowości Karolina i Madalin.

21.12 od godz. 10:00 do 12:00