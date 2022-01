Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 18.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (18.01 5:06) nie ma prądu w śląskim?

powiat częstochowski

miejscowości Rzeki Małe ulica Karczewicka

od 17.01 godz. 20:02 do 18.01 godz. 14:00

powiat żywiecki

Międzybrodzie Bialskie Hotel na obwodzie Wieś ulica Energetyków, Graniczna , Stroma i przyległe.

od 17.01 godz. 19:26 do 18.01 godz. 12:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Czechowice Dziedzice ulica Świerkowicka nr 42G, 42F,

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

18.01 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Zaplocie Małe 48A, 48B,

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

19.01 od godz. 8:30 do 14:00