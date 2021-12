Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 19.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147

20.12 od godz. 7:00 do 8:00

Dąbrowa Górnicza ul. Langego 5-60; ul. Leszczynowa; ul. Rzemieślnicza 28 a,b; ul. Kalinowa; ul. Kasztanowa; ul. Łąkowa 2, 6, 10; ul. Oświecenia 40-70, 47-57, 41; ul. Zagłębiowska 2-34, 3-29; ul. Fredry 3-13, 6-12; ul. Al. Zwycięstwa 17, 19, 23, 29, 32-44; ul. Wypoczynkowa 3-11, 4-12; ul. Tetmajera 2-18, 1-9; ul. Zabłockiego 5-25, 8-32.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00