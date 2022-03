Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 20.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (20.03)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Tuwima nr 60, 88, 82,

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko ul. Bystrzańska nr 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 17:00 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 9:00 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 17:00 do 18:00 Bytom Bytom: Racjonalizatorów, 42 A, B, C.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Świętych Cyryla i Metodego, 7.

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Racjonalizatorów, 45 A, Energetyki 2 A, B, od 6 do 20 A.

23.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Racjonalizatorów, 47, 49, 46 B, C, 48, 50, Francuska od 34 do 68.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów Katowice: Obroki, nr 130 firma Gobarto, Chorzów: Kurta Aldera, ogródki działkowe.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Chorzów: Legnicka, nr 90.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Chorzów: Okrężna, od 42 do 154 nr parzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Chorzów: Stacyjna, nr 5, 5 a, 7, 8, 11, 84, 86, 88, Legnicka od 63 do 71 nr nieparzyste, Ogrodowa od 1 do 13 nr nieparzyste, Gościnna nr 12, 18, 20.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Chorzów: Legnicka, Dworzec PKP Chorzów Stary.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Częstochowa ul. Juranda 15, 17, 24C

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Sępowa od nr 12 do nr 30 i od nr 3 do nr 25 oraz nr 4, 8

ul. Huculska nr 45

22.03 od godz. 8:00 do 16:00

Cukiernia Michaś - powiadomiono telefonicznie - wyraził zgodę

22.03 od godz. 10:00 do 18:00 ul. Bursztynowa dz. nr 25 (ZK 15311), dz. nr 30 (ZK 14825)

23.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Korczaka nr 1, 2, 3, 4, targowisko, Królowej Jadwigi nr 44, 50, 52, 54, 56 (Pawilony, stacja Lotos, Auto-Spa, Tesco), Reymonta od nr 32 do nr 43, Wojska Polskiego nr 35.

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Kadetów od nr 54 do nr 94 i od nr 41/43 do nr 69

ul. Polna nr 38/40, 42, 44/50, 55/57 oraz dz.nr 37/11(ZK 15150)

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Konwaliowa dz. nr 916/8 (ZK 15254)

ul. Konwaliowa dz. nr 916/5, 916/6 (ZK 15227)

ul. Konwaliowa dz. nr 917/8 (ZK 15255), dz. nr 917/12, 917/13 (ZK 15256)

ul. Konwaliowa dz. nr 916/15 (ZK 15375), dz.nr 917/18 (ZK 15374)

24.03 od godz. 8:00 do 16:00

Ogłoszenia takie same jak w pracy planowej nr 3555/2022

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza - Ośrodek rekreacyjno-sportowy Mini-Max (Kawiarnia, Bar, Basen), Fontanna, Zieleń Miejska (Firma OFI), Ogródki Działkowe „Przemsza” ul. Leśna.

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 bez ograniczeń

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Częstochowa, ul. Przyjemna od 12 do 38D i od 101 do 123, ul. Lotosu od 51 do 78.

25.03 od godz. 8:30 do 13:00 Łazy ulica Wyzwolenia 5A

25.03 od godz. 9:00 do 10:00 Gliwice Gliwice: Zwycięstwa, od 47 do 59, 56, Stanisława Dubois, od 2 do 10, Norberta Barlickiego, 6.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice: Mikołaja Kopernika, 93, 95.

23.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gliwice: Lniana, 31, 33 i 35, Snopowa, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 i 39d

.

24.03 od godz. 7:00 do 15:00

Gliwice: Pszczyńska, 309.

25.03 od godz. 8:30 do 13:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Kaszubska, 2,4,5,7,9,10.

22.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jastrzębie-Zdrój: Warmińska, Parzyste 16 do 56.

23.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jastrzębie-Zdrój: Śląska, 8, 10, Nieparzyste od 21 do 57 i pawilon i sklepiki obok 25 i 31, Józefa Piłsudskiego, Przejście podziemne pod rondem.

24.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jastrzębie-Zdrój: Grzybowa, parzyste od nr 26 do nr 48 oraz nieparzyste od nr 13 do nr 27.

25.03 od godz. 7:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Mazurska, cała, Śląska, Parzyste od 14 do 22, nieparzyste od 59 do 71.

25.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jaworzno Jaworzno ul. Kaczeńców nr 19A,B do nr 61; ul. Pszeniczna od nr 28A,B do nr 36, od nr 29 do nr 41; budynek bez nr obok nr 29

23.03 od godz. 7:00 do 10:00

Jaworzno ul. Kaczeńców od nr 57 do nr 71e; ul. Bożeny od nr 1 do nr 9; od nr 2 do nr 8; ul. Pszeniczna nr 56; ul. Krakowska od nr 119, 119A do nr 121, 121A.

23.03 od godz. 10:00 do 13:00 Jaworzno ul. Ludowa od nr 14 do nr 77, ul. Żeńców od nr 22 do nr 28

25.03 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworzno ul. Barana od nr 1 do nr 12, Gwardzistów od nr 2 do nr 31, ul. Krakowska 115

25.03 od godz. 8:30 do 16:00 Katowice Katowice: Pilotów, nr 3, 5, działka nr 30, gen. Józefa Sowińskiego, nr 9, 11, 13, 15, 17, 19.

21.03 od godz. 7:00 do 13:00 Katowice: Marmurowa, nr 1, 1 a, Jankego od 74 do 98 nr parzyste.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Obroki, nr 133.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Ogrodowa, od 21 do 37 b nr nieparzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Legnicka, 14 A.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Tyska, nr 48, 50.

23.03 od godz. 7:30 do 14:00 Katowice: Walentego Roździeńskiego, od 208 do 214 nr parzyste działka 477/15.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Leśnego Potoku, nr 19, 21, 23, Grodowa od 20 do 34 a nr parzyste i od 23 do 41 nr nieparzyste.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Obroki, od 69a do 103 nr nieparzyste, i od 80 do 90 c nr parzyste, garaże.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Berberysów, nr 16 a.

25.03 od godz. 8:00 do 10:00

Katowice: Karliczka, nr 37, 37 a.

25.03 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: 3 Maja, nr 27, 29, 31, 33, Słowackiego nr 27, 29, 31, 33, plac Wolności nr 5, 8, 11.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Franciszka Kotuchy, 23.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00

Ruda Śląska Ruda Śląska: Cynkowa, od 16 do 22, Kokota 18, 19, 20.

22.03 od godz. 8:00 do 13:30 Ruda Śląska: Szczęść Boże, od 1 do 9.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ruda Śląska: Solidarności, Wyłączone zostaną garaże przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej (za pętlą autobusową).

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: 1 Maja, 153 - piekarnia.

25.03 od godz. 8:00 do 13:30

Rybnik Rybnik: Cypriana Kamila Norwida.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Chłodna, 6 do 17, Kłokocińska, 51, 100 do 110, Skośna, 1 do 3, Gospodarcza, 1 do 9C, Rycerska, 17 do 75.

22.03 od godz. 8:30 do 12:00 Rybnik: Zwonowicka, cała ulica, Stalowa, cała ulica, Rudzka, 429 do 469, Polan, cała ulica.

23.03 od godz. 7:00 do 10:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Spadochroniarzy 4

23.03 od godz. 8:00 do 10:00 Sosnowiec, ul.Andersa 25 , ul. Tabelna 9, ul.Śliska 1,1/I,3,5,7,Działki

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Szymanowskiego numery parzyste od 82 do 142,89,91,91A,Pawilon Handlowy,Garaże,ul. Lenartowicza 51,53,55,57,59,6163,65,67,69,71,71B,71C,73,180, ul.Kosynierów 31,33,35,50,52,54,56,58,60,62

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Tychy Tychy: Barwna, 120.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00

Tychy: Czarna, 25, 25a, 25b, 29.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Tychy: Władysława Sikorskiego, strzelnica, Romana Dmowskiego, od 114 do 122.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 Tychy: Księdza Karola Szojdy, 10, 12.

24.03 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Antoniego Czechowa, od 1 do 9, M. Curie-Skłodowskiej, 15, 19, 21.

25.03 od godz. 9:00 do 12:00

Zabrze Zabrze: Krakusa, od 10 do 18 i od 11 do 15, Bończyka od 1 do 19 i od 2 do 30, Cmentarna od 7 do 7D, 8, 9, 11, Siedleckiego 1, Na Piaskach.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Srebrna, Norwida od 1 do 11.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Zabrze: Wolności, od 72 do 78.

25.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bielski Porąbka ulica Żywiecka, Zaporowa, Do Suchego.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Biery ul. Józefa Bożka nr 427, 421, 346, 348,

22.03 od godz. 8:30 do 13:30 Kalna ulica Spacerowa od stacji transformatorowej do ulicy Wichrowej, Turystyczna, Wypoczynkowa, Wspólna, Wichrowa od ulicy Spacerowej do ulicy Przedwiośnia, Południowa, Spacerowa - Przepompownia P1 i boisko

23.03 od godz. 9:00 do 10:00 Kalna ulica Spacerowa nr 177, Przedwiośnie nr 5 i 7, Mroźna

23.03 od godz. 10:00 do 11:00 Rybarzowice ulica Sadowa do ulicy Bielskiej z bocznymi ulicami, Wesoła od nr 567 do 943, Domowa, Miętowa, Kalinowa nr 1, 2, 4, Owocowa, Zielona, Pogodna, Przedszkolna, Bielska od nr 431 do Ronda, Kościelna od ulicy Bielskiej do nr 696, Radosna od nr 1 do 442

24.03 od godz. 9:00 do 11:00

powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Palmowa, od 14 do 24, od 17 do 25, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, 1.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Lędziny: Pokoju, 77A, 77B, 77E, 77F.

23.03 od godz. 7:00 do 15:00 Lędziny: Palmowa, od 5 do 11 , od 8 do 12, 30-lecia, od 1 do 5 , od 2 do 10, Janiny Lewandowskiej, od 80 do 84.

23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Lędziny: Palmowa, od 5 do 11 , od 8 do 12, 30-lecia, od 1 do 15 , od 2 do 20, Janiny Lewandowskiej, od 80 do 84.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Lędziny: Hołdunowska, Szkoła Podstawowa nr 2.

25.03 od godz. 7:00 do 15:00 powiat będziński Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna - Odbiorcy zasilani złączy ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624, ZK6311

22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna Odbiorcy zasilani złączy ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624, ZK6311

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Drogomyśl ulica Kolejowa, Polna, Zgodna, Cienista, Jaskrów.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Drogomyśl ulica Kolejowa 28.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Skrajna, Długa, Poranna, Górna, Rumiankowa, Zacisze, Cienista, Kolejowa, Pasieczna, 20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Drogomyśl ulica Kolejowa, Polna, Zgodna, Cienista, Jaskrów.

20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Drogomyśl ulica Kolejowa 28.

20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Zabłocie ulica Skrajna, Długa, Poranna, Górna, Rumiankowa, Zacisze, Cienista, Kolejowa, Pasieczna, 20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Mnich ulica Czuchowska, Zakątek,

21.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Tarninowa, Żurawinowa, Długa, Przechodnia.

21.03 od godz. 7:00 do 9:00 Wisła ulica Pod Kozińce, Wyzwolenia, Uścieńków, Krótka, Do Potoku

21.03 od godz. 8:00 do 11:00 Mnich ulica Czuchowska, Zakątek,

21.03 od godz. 14:00 do 18:00 Zabłocie ulica Tarninowa, Żurawinowa, Długa, Przechodnia. 21.03 od godz. 14:00 do 18:00 Zabłocie ulica Solna, Miodowa, Brzegowa, Pasieczna.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00

Zabłocie ulica Orzechowa, Miodowa, Herbaciana, Torfowa , Solna,

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Bielska, Tulipanów, Narcyzów, Złocieni, Hiacyntów, Irysów, Gościnna, Stokrotek, Market EMI, Skład Budowlany.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie przy ulica Wiśniowa.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Kończyce Wielkie ulica Katowicka 7, Młyńska 16 - 18, Ogrodowa 12 - 18

22.03 od godz. 10:00 do 13:00

Zabłocie ulica Orzechowa, Miodowa, Herbaciana, Torfowa , Solna,

22.03 od godz. 13:00 do 19:00 Zabłocie ulica Solna, Miodowa, Brzegowa, Pasieczna.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 Zabłocie ulica Bielska, Tulipanów, Narcyzów, Złocieni, Hiacyntów, Irysów, Gościnna, Stokrotek, Market EMI, Skład Budowlany.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 Zabłocie przy ulica Wiśniowa.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 Hażlach ulica Sadowa, Kończycka

23.03 od godz. 7:30 do 8:30 Bładnice Dolne ulica Beskidzka, Spacerowa,

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 Hażlach ulica Sadowa, Kończycka

23.03 od godz. 13:00 do 16:00 Harbutowice ulica Bajkowa, Piaskowa, Zakątek.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kiczyce ulica Jesionowa - zakład Duława, Skoczowska,

Prosta

24.03 od godz. 8:00 do 10:00 Kiczyce ulica Jesionowa - zakład Duława, Skoczowska,

Prosta

24.03 od godz. 11:00 do 15:00

Bąków ulica Wiślańska, Młynarska, Sadowa, Słowicza 1 25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Zabłocie ulica Pasieczna.

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Ustroń ulica Choinkowa 24 a, b, c, d, e, f

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zamarski ulica Gumieńska, Krzepty, Cieszyńska do nr 30 i 41, Pasieki 23, 25

25.03 od godz. 8:30 do 12:30

Gumna ulica Wichrowa 53, 57, 58

25.03 od godz. 8:30 do 12:30 powiat częstochowski Mstów, ul. Leśna i ul. Kościuszki.

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 Odrzykoń, ul. Pod Wilczą Góra, ul. Poziomkowa, ul. Storczykowa od 23 do 61.

24.03 od godz. 8:30 do 14:00 powiat gliwicki Knurów: Przemysłowa, 22.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Przemysłowa, Tartak Ivet.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00

Stanica: Wielopolska, plac budowy.

23.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chudów: Leśna, 20,22, Boczna, 1-18A, Brzezina, 1-46.

23.03 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Jęczmienna, od 63 do 65A, 1 Maja, 45, 47, od 40 do 66, 72.

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Kłobuck ul. Pogodna od nr 44 do końca, Świerkowa, Leśna.

24.03 od godz. 7:30 do 17:00 Kłobuck ul. Pogodna od nr 44 do końca, Świerkowa, Leśna.

25.03 od godz. 7:30 do 17:00 powiat lubliniecki Psary, ul. Dworcowa, Główna od 1 do 73, Górna, Korczaka od 3 do 30, ul. Krótka, Lompy nr 1, 2, 2A, 11 i 11A, ul. Powstańców od 1 do 71, Poznańska od 1 do 7 i od 17 do 23, ul. Strzebińska.

21.03 od godz. 8:00 do 17:00

Ograniczenia wpisane w zgłoszenie nr 3429

21.03 od godz. 9:00 do 15:00 Ciasna, ul. Stawowa (oprócz nr 2, 7, 13 i 19).

21.03 od godz. 11:00 do 17:00 miejscowość Kowie, ul. Lompy od 24 do 26, Muzealna od 1 do 17 oraz nr 23 i 25 (oprócz nr 12, 14 i 16), ul. Sosnowa 2. Miejscowości Marce, Wędzina ul. Lompy od 8 do 22A (parzyste) i od 11 do 21 (nieparzyste), ul. Łąkowa, Muzealna nr 1, Szkolna, Wyzwolenia nr 2.

22.03 od godz. 8:30 do 14:00

Sieraków, ul. Lubliniecka 27, Osiedlowa od 7 do 15 i nr 20A oraz odbiorca zasilany z ZK-8506, ul. Podole nr 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 i 16.

22.03 od godz. 8:30 do 13:30

Psary, ul. Dworcowa (oprócz nr 1, 1A, 9, 10, 10A, 11, 12 i 13), ul. Grojecka 4 - budynek za torami PKP.

24.03 od godz. 8:30 do 14:00 Sieraków Śląski, ul. 22- Lipca od 14 do 36 i od 19 do 47, ul. Długa, ul. Dworcowa 19, ul. Myśliwska, ul. Oleska od 21 do 27 i od 32 do 36, ul. Parkowa, ul. Spokojna, ul. Stawowa, Szkolna 32, Szyszków od 1 do 15 i od 2 do 12A, ul. Wyzwolenia od 11A do 27 i od 6 do 18.

25.03 od godz. 8:30 do 12:30 powiat mikołowski Ornontowice: Cyprysowa, od 31 do 35.

21.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Reta Śmiłowicka, od 29 do 29h.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00

Mikołów: Gliwicka, od 39 do 65, od 52 do 86, Bażancia, Kuźnicka, Kosów, od 1 do 17.

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mikołów: Gliwicka, nr 39 do 65 nr nieparzyste, od nr 52 do 86 nr parzyste, Bażancia, cała, Kuźnicka, cała, Kosów, cała.

23.03 od godz. 8:30 do 14:00 Mikołów: Łączna, od 34 do 96G, od 59 do 95/8, Chabrów, Jeżynowa.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Dolna, od 1 do 4, Torowa, Prosta, Rybnicka, od 71 do 95, od 148 do 174.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00

Mikołów: Łączna, od 1 do 57 , od 28 do 52, Jabłoni, Wojska Polskiego, od 7 do 25, od 20 do 57, Maków.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00

Mikołów: Narcyzów, 4H, 4J, 4K, Różana, od 7 do 11a, 8, 12, Astrów.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Cieszyńska, 39, Jaskółcza, Wierzbowa, Grzegorza Fitelberga, Sikorek, Rybnicka, 99.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Łączna, od nr 97 i 98 do ulicy Gliwickiej, Górnośląska, 31, 33, Na Stoku, od 20 do 26, Gliwicka, 98 i 98a, Kosów, od 8 do 16 , od 15 do 35.

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Józefa Elsnera, od 4 do 4c.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Mikołów: Zamkowa, 13, Wojska Polskiego, 45, 51, od 56 do 74, Krucza, 1.

24.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Fiołkowa, od 15 do 45, 22 , od 26 do 40, Wierzbowa, 8, Górna, od 1 do 33, od 8 do 26, Wojska Polskiego, 19a, 19e, 21a, od 40 do 46, Krucza, od 8 do 14.

24.03 od godz. 9:00 do 15:00

Mikołów: Podgórna, od 8 do 24, od 9 do 23.

24.03 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołów: Miła, 5/1, 5/6, 7/1 - 7/4, 9/1 - 9/6, 11A, 11B, 13A 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, 19A, 19B, 23A, 23B.

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mikołów: Młyńska, od 136 do 140.

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Górna, ul. Polna 1 i 3, ul. Kościuszki 93B.

21.03 od godz. 9:00 do 13:00

Myszków, ul. Okrzei od 63B do 98B, ul. Świerkowa od 11 do 20, ul. Brzozowa od 10 do 21A.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przybynów, ul. Ostrowska od 33 do 39. Wysoka Lelowska Kępina.

22.03 od godz. 9:00 do 15:00 Żarki, część ul. Koziegłowskiej do ul. Spadowej oraz ul. Myszkowska od 36 do ul. Koziegłowskiej.

23.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat pszczyński Kryry: Franciszka Klimy, cała + Przedsiębiorstwo POLOK. od 21.03 godz. 8:30 do 22.03 godz. 16:00 Pszczyna: ks. bp. H. Bednorza, 26A.

21.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gilowice: Górnośląska, nr 13A.

22.03 od godz. 7:00 do 14:00 Pszczyna: Bieruńska, od nr 34 do nr 46 oraz od nr 23 do nr 29. od 23.03 godz. 8:00 do 24.03 godz. 15:00 Pszczyna: Janusza Korczaka, 1a, Męczenników Oświęcimskich, nr 1a, 2, budki przy torach.

23.03 od godz. 8:30 do 15:00 Pawłowice: Zjednoczenia, garaże na budynkiem nr 19 oraz w pobliżu posesja bez numeru zasilania z ZK-GLW214422.

24.03 od godz. 7:00 do 14:00 Wisła Wielka: Słoneczna, od nr 3 do nr 33 oraz od nr 2 do nr 26, Hodowców, 34, Pogodna, od nr 1 do nr 5b oraz od nr 4 do nr 8.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Studzionka: Powstańców Śląskich, od nr 82 do nr 82 B, Stenclówka, od nr 28 do nr 34 oraz od nr 31 do nr 33, Wisła Wielka: Lipowa, od nr 2 do nr 14 oraz od nr 5 do nr 7, Malinowa, od nr 1 do nr 5 oraz od nr 2 do nr 8, Cieszyńska, od nr 90 do nr 92 A oraz od nr 69 do nr71, Brzozowa, od nr 1 do nr 21 A oraz od nr 2 do nr 20, Polna, od nr 2 do nr 16 oraz od nr 1 do nr 31.

24.03 od godz. 15:00 do 16:00

Pawłowice: Miarki, Parzyste od Nr 74 do 100, Nieparzyste od Nr 59 do 73, Poprzeczna 5,7.

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Pszczyna: Łowiecka, 3i.

25.03 od godz. 8:30 do 15:00 powiat raciborski Szonowice: Wiosenna, cała, Konopnickiej, cała, Obrońców Pokoju, cała, Słowackiego, 5.

21.03 od godz. 7:30 do 9:00 Racibórz: Świerkowa, cała, Brzeska, od 1 do 12 parzyste i nieparzyste, Rybnicka, od skrzyżowania z ul. Dębiczną do AUCHAN, Dębiczna, od 1 do 3.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Racibórz: Księcia Przemysława, cała oraz budynek za numerem 10, Markowicka, od skrzyżowania z ul. Księcia Przemysława do nr 20.

23.03 od godz. 8:00 do 12:00 Pawłów: Tuwima, cała, Pietrowicka, 10, 11, 48, Rudnicka, cała, Stawowa, cała, Powstańców Śląskich, od 32 do 88, od 25 do 77.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00 Tworków: Świętego Urbana, Urbanek cały - domki letniskowe i kaplica.

25.03 od godz. 7:00 do 11:00

Borucin: Kopernika, od 56 do 68, od 83 do 91, Cicha, cała, Chabowiec, cała.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Tworków: Wypoczynkowa, cała, Słoneczna, cała, Ogrodowa, od 65 do 69, od 76 do 86, Księdza Gregora, od skrzyżowania z ul. Wypoczynkową do skrzyżowania z ul. Miarki, 11A, 11B, Boczna, cała, Miarki, od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Nową, 30, 32, Nowa, od 10 do 14, od 13, 15, 15A.

25.03 od godz. 10:00 do 13:30 powiat rybnicki Jejkowice: Główna, od nr 118 do 138 oraz ul. Rybnicka 86, 88, oraz ul. Piaskowa nr 1 do 29.

24.03 od godz. 7:00 do 16:00

Gaszowice: Łąkowa, Przepompownia ścieków.

25.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat tarnogórski Miotek, ul. Miła.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00

Tarnowskie Góry: Rozmarynowa. od 23.03 godz. 8:00 do 24.03 godz. 16:00 Orzech: Wieczorków, 49A.

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Radzionków: Marii Dąbrowskiej, budowy ul. Sloneczna.

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Marcina Strzody, 49 do 69; 109 do 125, Romualda Traugutta, 180 do 182, Walerego Wróblewskiego, 11 do 125.

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat zawierciański Rokitno, od 159 do 180.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Rzędkowice, ul. Jurajska od 28 do 55, ul. Wiejska od 1 do 7, Szkoła.

23.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ciągowice ul. Sienkiewicza

24.03 od godz. 9:00 do 10:00 Ciągowice ul. Sienkiewicza

24.03 od godz. 10:00 do 13:00 Świętochłowice Świętochłowice: Chorzowska, od 122 do 140 a nr parzyste.

24.03 od godz. 8:00 do 12:00

Żory Żory: Szczejkowicka, nr 1, 1C, 3.

21.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Józefa Rymera, Plac budowy zasilany z ZK nr GLR319924.

21.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Stroma, Plac budowy zasilany z ZK-GLR214298 [za budynkiem nr 21].

23.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Stroma, nr 3A.

23.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Hlonda, nr 11.

24.03 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Pewel Mała ulica Leszczynowa, Cisowa, Iglasta, Żywiecka od nr 2 do 30

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

Pewel Mała ulica Żywiecka nr 16 stolarnia

21.03 od godz. 8:00 do 8:30 Pewel Mała ulica Żywiecka nr 16 stolarnia

21.03 od godz. 14:00 do 14:30 Łodygowice ulice Księdza Marszałka od nr 38 do 73, Czysta, Szarotek nr 14, 20, 22, 26, 41, Zjazdowa nr 53, 58 i budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK6579, ZK7709 i ZK6071, Spacerowa nr 16, 18, 20, 41, 47 i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK6162

22.03 od godz. 8:00 do 16:00

Krzyżowa ulica Jana Pawła II od ulicy Butorowej do ulicy Łąkowej wraz z ulicami przyległymi

22.03 od godz. 8:00 do 9:00 Tresna ulica ulica Żywiecka, Leśna, Młodych, Wąska, Wodna, Pogodna, Boczna, Rachwalska. 22.03 od godz. 9:00 do 11:00 Krzyżowa ulica Jana Pawła II od ulicy Butorowej do ulicy Łąkowej wraz z ulicami przyległymi

22.03 od godz. 14:00 do 15:00 Czernichów ulica Żywiecka w Czernichowie obok budynku 81.

23.03 od godz. 8:00 do 14:00 Radziechowy ulica Stanowa budynki nr 531, 532, 1400

23.03 od godz. 8:00 do 14:30 Wieprz ulica Nowy Dwór, Pod Górkami

23.03 od godz. 8:00 do 9:30 Ślemień ulica Grabowa, Polna, Za Rzeką, Pod Górką, Krakowska budynki od nr 5 do 48, Wspólna, Za Wodą budynki od nr 1 do 27, Jarzębinowa

23.03 od godz. 10:00 do 11:30

Wieprz ulica Nowy Dwór, Pod Górkami

23.03 od godz. 13:00 do 14:30 Okrajnik ulica Palarzówka od nr 2 do 18

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Cisiec ulica Czarkowskiego, Turystyczna okolice hotelu Zacisze, Trakt Cesarski od hotelu Zacisze w stronę Węgierskiej Górki do bunkra

24.03 od godz. 8:30 do 10:30

Łodygowice ulica Storczyków budynki bez numerów zasilane ze złączy kablowych nr ZK13595 i ZK13597

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Twardorzeczka ulica Leśna od Ostrego do ulicy Platynowej wraz z przyległymi ulicami

25.03 od godz. 9:00 do 12:00

ZOBACZ KONIECZNIE Masz jet laga na all inclusive? Musisz znać te zwroty

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Wsparcie dla rolników. Dopłaty do nawozów