Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 21.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (21.07 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Myśliwska, Żółkiewskiego, Zamoyskiego, Próchnika, Piastowska nr 45,47,63, Hallera od ul. Grunwaldzkiej do ul. Strzelców Podhalańskich, Grunwaldzka od ul. Hallera do nr 39 ,48,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Chorzów

Chorzów: Górnicza, od 2 do 32, od 1 do 17, ul. Barbary od 1 do 33, od 2 do 26, ul. Klimzy - cała, ul. Wiosenna - cała,

ul. Franciszkańska 8 A, 8 B.

21.07 od godz. 7:00 do 11:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Pułaskiego od nr 10 do nr 30, od nr 25 do nr 31, Barbary od nr 17 do nr 25, od nr 18 do nr 26, Dębowa nr 77.

21.07 od godz. 8:00 do 11:00