Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 21.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (21.12 8:06) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Preglera 33A

21.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski

Jasienica ulica Strumieńska 1025

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat częstochowski

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury od 29 do 73, ul. Zachodnia, ul. Sienkiewicza od 13 do 50, ul. Prostopadła od 1 do 3 i 6, ul. Prusa od 10 i 13 do końca, ul. Sienkiewicza 46, ul. Asnyka od 3 do 40, ul. Koralowa od 28 do 32, ul. Kolejowa od 10 do 37.

21.12 od godz. 8:00 do 10:00