Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 22.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (22.02)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ulica Kamieniołom, Łamana, Olecka, Zapłocie Duże od nr 41 do ul. Wiedeńskiej, Wiedeńska, Podhajecka,

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Malczewskiego od ul. Kossak-Szczuckiej do ul. Chełmońskiego, Kossak-Szczuckiej cała ulica wraz z ogródkami działkowymi - wyłączenie nie dotyczy nr 19 i 23, Chełmońskiego od nr 10 do ul. Jacka Malczewskiego,

22.02 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko Biała ulica Budrysów nr 10,

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Pogórze nr 6,13, Jutrzenki 17, 13 - szkoła,

25.02 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom Bytom: Stolarzowicka, 64, 66, 68, 74, 76, Reptowska 53 A, Chłopska.

22.02 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Stolarzowicka, od 44 do 62, 70, 72.

23.02 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Nowa, od 37 do 45, Reptowska, 30, 33A, 37, 38A, Samotna 1, 3.

24.02 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Nowa, od 25 do 35, Ogródki Działkowe.

25.02 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Topolowa, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK-2720, 1550, 1268, 1596, 1752, 1571.

22.02 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Wełniana

22.02 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa od nr 25 do nr 47.

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Mazowieckiego, ul. Ks. Tischnera

ul. Walentynowicz od nr 13 i nr 14 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela od nr 17 i nr 20 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela - ZK 13817, ZK 13816, ZK 14942, ZK 13649

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-2442.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Mazowiecka, 44.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Bankowa, 16, Górnych Wałów, od 1 do 9 i od 2 do 22, Jana Pawła II, od 5 do 17, Pod Murami, od 4 do 8, 9, 22.

25.02 od godz. 8:30 do 13:00 Jaworzno Jaworzno ul. Kalinowa 2 klatka 2

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworzno ul. Kalinowa 2 klatka 4

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: Karliczka, nr 35, 35 a.

22.02 od godz. 7:00 do 13:00 Katowice: Panewnicka, nr 351, 353, 355, 357, 359.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Warszawska, nr 36, 43, Damrota nr 2, 4, 6, 8, Myśliwska nr 3, 5, 5 a.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00

Katowice: Walerego Goetla, 2.

23.02 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Marcina Radockiego, nr 198, 200.

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Cedrowa, nr 44, 46, 56, 58.

24.02 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Morawa, 119 A OSP.

25.02 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Leopolda Markiefki, nr 71 Pawilon handlowy.

25.02 od godz. 8:00 do 13:00 Mysłowice Kopciowice ul. Równa 8

22.02 od godz. 7:00 do 14:30 Mysłowice ul. Katowicka 73

26.02 od godz. 8:00 do 11:00 Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 8:00 do 11:00

Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 11:00 do 14:00

Ruda Śląska Ruda Śląska: Podlaska, 29C.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Marii Kuncewiczowej, Żytnia, Kochłowicka od 1 do 43 i od 2 do 42, Orzeszkowej od 1 do 45 i od 2 do 44, Osieckiej, Makowa, Dąbrowskiej od 1 do 11 i od 2 do 8, Zapolskiej. Burszki od 13 do 35 i od 22 do 34, Traugutta od 1 do 21 i od 2 do 20.

22.02 od godz. 8:30 do 13:30 Ruda Śląska: Wiosenna, od 4 do 20 (parzyste).

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Kokotek, 12, 14, 16.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Brunona Schulza, Zapolskiej.

24.02 od godz. 8:30 do 13:30 Rybnik Rybnik: Maksymiliana Buhla.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00

Rybnik: Mokra, 37.

25.02 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Brzezińska, 47 do 48E, Parts-hol, Elektromechanika Mechanika Pojazdowa, Hurtownia Rojek, Marmed, Jerzego Giedroycia, 9B, Zajezdnia Rybnik, PPUH KŁOSOK.

25.02 od godz. 8:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Wacława Potockiego, 31.

23.02 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Przechodnia od nr 1 do 8 ul. Średnia 2,4,6,7,11,13,15,17 Garaże, ul. Niewielka 3,5,10 ul. Mariacka 7

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Cyprysowa, od nr 19 do nr 33.

24.02 od godz. 7:00 do 15:00

Zabrze Zabrze: Gierałtowicka, od 1 do 43 i od 2 do 32, Myśliwska od 30 do 62 i od 37 do 69, Cmentarna 6.

22.02 od godz. 8:30 do 12:30