Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 22.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (22.07 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105e do 105o

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Lenartowicza nr 36a, 36b, 36c, 36e, 34a, Podgórze nr 5a,

22.07 od godz. 8:30 do 15:00

Chorzów

Chorzów: Mazurska, OD 3 DO 19, UL. OKRZEI 17, UL. BOŻOGROBCÓW 1, UL. KRAKOWSKA 19, 21, 23, UL. KOSCIUSZKI OD 90 DO 98, OD 87 DO 95, UL. SIEMIANOWICKA OD 31 DO 55, OD 34 DO 50.

22.07 od godz. 7:00 do 11:00

Częstochowa

Łaziska Górne: Piaskowa, Piaskowa od nr 1 do nr 15 oraz Piaskowa 44, 45, 47, 49, 52, 55, 56, 57.

22.07 od godz. 7:00 do 15:00

Łaziska Górne: św. Jana, Spacerowa, Poziomkowa, Pogodna, Kopalniana, od 33 do 57, od 6 do 34, Wspólna, Ligonia, od 17 do 37, od 30 do 44, Marta Waleska.

22.07 od godz. 8:30 do 13:00