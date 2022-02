Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 23.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 23.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 23.02 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Budrysów nr 10,

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Pogórze nr 6,13, Jutrzenki 17, 13 - szkoła,

25.02 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom Bytom: Stolarzowicka, od 44 do 62, 70, 72.

23.02 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Nowa, od 37 do 45, Reptowska, 30, 33A, 37, 38A, Samotna 1, 3.

24.02 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Nowa, od 25 do 35, Ogródki Działkowe.

25.02 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa od nr 25 do nr 47.

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Mazowieckiego, ul. Ks. Tischnera

ul. Walentynowicz od nr 13 i nr 14 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela od nr 17 i nr 20 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela - ZK 13817, ZK 13816, ZK 14942, ZK 13649

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-2442.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zawiercie Porębska od Wojska Polskiego do Wiktora Weintrauba, Rolnicza 1, Apteczna 12, Blok Porębska 27, 29, Wojska Polskiego 6a, 4a, 8a, Rolnicza 2

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Krańcowa od nr 14 do nr 36

ul. Hektarowa nr 2

1.03 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Pawia od nr 11 do nr 11C i od nr 6 do nr 18B oraz nr 22

ul. Flisacka

ul. Odrodzenia nr 4

1.03 od godz. 8:00 do 16:00

Dźbów, ul Skrzypowa od 1 do 6.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Jaskółcza, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-2041.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice Gliwice: Mazowiecka, 44.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Bankowa, 16, Górnych Wałów, od 1 do 9 i od 2 do 22, Jana Pawła II, od 5 do 17, Pod Murami, od 4 do 8, 9, 22.

25.02 od godz. 8:30 do 13:00 Gliwice: Kaszubska, Wyłączenie obiektów i oświetlenia w Parku im. Bolesława Chrobrego.

28.02 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Górna, od 29 do 57 i od 24 do 52, Pszczyńska, od 200 do 226, 247, 249.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Wrzosowa, od Nr 2 do 12.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworzno Jaworzno ul. Kalinowa 2 klatka 4

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: Walerego Goetla, 2.

23.02 od godz. 7:00 do 15:00

Katowice: Marcina Radockiego, nr 198, 200.

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Cedrowa, nr 44, 46, 56, 58.

24.02 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Morawa, 119 A OSP.

25.02 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Leopolda Markiefki, nr 71 Pawilon handlowy.

25.02 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Mysłowicka, nr 1 a, b, c, d, garaże, Pszczyńska przepompownia wód deszczowych, Kolista garaże.

28.02 od godz. 7:30 do 11:00 Mysłowice Mysłowice ul. Katowicka 73

26.02 od godz. 8:00 do 11:00

Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 8:00 do 11:00 Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 11:00 do 14:00

Mysłowice ul. Orła Białego od nr 1 do Nr 17, ul. Orła Białego od Nr 2 do Nr 4, ul. 3 Maja 1, ul. Storczyków od Nr 3 do Nr 13, ul. Storczyków od Nr 6 do Nr 16, Hurtownia Kurczaków i Bażantów, ul. Ptasia Nr 7 - 9

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłowice Garaże ul. Maków zasilane ze złącza kablowego 1kV ZK-Nr BDJ131175 ul. Maków Garaże

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Wiosenna, od 4 do 20 (parzyste).

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Kokotek, 12, 14, 16.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Brunona Schulza, Zapolskiej.

24.02 od godz. 8:30 do 13:30 Rybnik Rybnik: Mokra, 37.

25.02 od godz. 7:00 do 16:00

Rybnik: Brzezińska, 47 do 48E, Parts-hol, Elektromechanika Mechanika Pojazdowa, Hurtownia Rojek, Marmed, Jerzego Giedroycia, 9B, Zajezdnia Rybnik, PPUH KŁOSOK.

25.02 od godz. 8:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Wacława Potockiego, 31.

23.02 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Przechodnia od nr 1 do 8 ul. Średnia 2,4,6,7,11,13,15,17 Garaże, ul. Niewielka 3,5,10 ul. Mariacka 7

23.02 od godz. 8:00 do 16:00

Tychy Tychy: Cyprysowa, od nr 19 do nr 33.

24.02 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Strzelecka, 7, 7A, 7C.

28.02 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: gen. Władysława Sikorskiego, 36F, 36G, 36H, 36I.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bielski Kobiernice ulica Krańcowa, Dolna.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

Rudzica ulica Międzyrzecka nr 690,

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jasienica ulica Irysów nr 1590,

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Meszna ulica Nadszkolna, Słoneczna, Handlowa od nr 29 do 38, Szczyrkowska nr 196 i 227

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Międzyrzecze Górne ul. Rudzicka od nr 609 do nr 190, Zalewowa, Młynówka, Rolna, Rybacka,

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bujaków ulica Stawowa, Podlesie, Kęty Baściki.

28.02 od godz. 8:30 do 9:30 Bujaków ulica Stawowa, Podlesie, Kęty Baściki.

28.02 od godz. 12:00 do 13:00 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Spacerowa, Murckowska, od nr 32 i 35 do obwodnicy GOP, Ogrodowa, Ławecka.

23.02 od godz. 9:00 do 15:00 Lędziny: Ławecka, od 1 do 6a, Reymonta, od 11 do 49, od 10 do 42.

23.02 od godz. 9:00 do 15:00

Imielin ul. Krótka 5

24.02 od godz. 7:00 do 15:00 Lędziny: Zacisze, Żeromskiego, Ułańska, od 25 do 67, od 34 do 64.

24.02 od godz. 9:00 do 15:00 Lędziny: Matejki, 25,34,40,42,44,48,50.

25.02 od godz. 7:00 do 15:00 Bojszowy Nowe: Kowola, 1, Ruchu Oporu, od nr 1 do nr 41 oraz od nr 4 do nr 56.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat będziński Wymysłów ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II, Prusa

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 Toporowice ul. Źródlana nr 9h, 9g, odbiorcy zasilani ze złącza ZK 2563

25.02 od godz. 8:00 do 16:00 Miasteczko Śląskie ul. Starowiejska, Łokietka, Imielów, Leśniczówka

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Czekanka budynek nr 126A

28.02 od godz. 8:00 do 11:00

Gródków ul. Polna odbiorcy zasilani ze złączy ZK 5129, ZK 5128

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 Będzin ul. Siemońska nr 32, Firma Kinga, Sól, Złom, odbiorcy zasilani ze złącza ZK 3568

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Ustroń ulica Brody, Gałczyńskiego, Piękna,

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Puńców ulica Cieszyńska 163, 165, 177; Graniczna 11-15, 14-22; Rzeczna

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Puńców ulica Cieszyńska, Długa, Rzeczna, Graniczna, Działkowa

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Cieszyn ulica Kasprowicza

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Strumień ulica Leśna, Pawłowicka od ulicy Leśnej w kierunku Pawłowic.

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 Brenna ulica Górecka

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Staffa, Pod Skarpą, Osiedle Zeta Park

24.02 od godz. 8:30 do 12:00

Zamarski ulica Gumieńska, Krzepty, Cieszyńska do nr 30 i 41, Pasieki 23, 25,

24.02 od godz. 8:30 do 14:00 Gumna ulica Wichrowa 53, 57, 58

24.02 od godz. 8:30 do 14:00 Ustroń ulica Staffa, Pod Skarpą, Osiedle Zeta Park

24.02 od godz. 10:00 do 14:00 Pruchna ulica Brzozowa, Bukowa, Gawliniec, Sosnowa.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Pielgrzymowice ulica Sosnowa.

25.02 od godz. 8:00 do 12:00 Pruchna ulica Łąkowa, Katowicka 135, Brzozowa, Bukowa, Gawliniec, Sosnowa. 25.02 od godz. 8:00 do 12:00 Ochaby ulica Strażacka, Św Marcina, Familijna, Gołyska, Koscielnik 14

1.03 od godz. 7:00 do 9:00 Kiczyce ulica Ochabska

1.03 od godz. 7:00 do 9:00 Ochaby ulica Strażacka, Św Marcina, Familijna, Gołyska, Koscielnik 14

1.03 od godz. 13:00 do 16:00

Kiczyce ulica Ochabska

1.03 od godz. 13:00 do 16:00 powiat częstochowski Turów, ul. Olsztyńska, ul. Świerkowa, ul. Szkolna od 1 do 21, ul. Akacjowa bez trzech ostatnich budynków.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zawada, ul. Długa od 1 do 185. Własna, ul. Nadrzeczna od 44 do 69, ul. Transportowa od 42 do 77, ul. Polna, Pompownia P-9. Wanaty, ul. Warszawska od 1 do 57, ul. Wierzbowa.

25.02 od godz. 8:00 do 12:00 Wierzchowisko, ul Spacerowa, ul. Działkowa.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeki Wielkie, ul. Główna od 34 do 61, ul. Ogrodowa. Skrzydlów, ul. Główna od 72 do 122.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Cykarzew, ul. Rumiankowa od 1A do 111, ul. Ogrodowa od 1 do 29.

1.03 od godz. 8:30 do 11:00

powiat gliwicki Żernica: 1 Maja.

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Przemysłowa, 22.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Nieborowice: Główna, od 1 do 6B.

25.02 od godz. 8:00 do 16:00 Pilchowice: Rynek, Dworcowa, 37, Leboszowska, 1, 2, 3, 4, 5.

28.02 od godz. 8:00 do 12:00

powiat kłobucki Krzepice, 27 i od 42,do 46. Wola Czaryska 77 i 86.

23.02 od godz. 7:30 do 16:00 Truskolasy, ul. Kopernika od 40 do 103, ul. Szkolna 7, ul. Słoneczna.

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 powiat lubliniecki Gmina Ciasna - Brzezinkowe ul. Brzezinkowe od nr 1 do nr 14a i od nr 23 do nr 27. Glinica ul. : Asfaltowa nr 1 i od nr 5 do nr 37 , Biała , Boczna + Kościół , Dolna , Kochcicka , Lipowa , Lubecka , Mleczna , Nowa , Równa od nr 1 i od nr 8 do nr 23 , Zacisze. Gmina Kochanowice - Kochcice ul. : Ogrodowa , Zamkowa nr 2 - Sanatorium.

23.02 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Woźniki - Woźniki ul. : Cegielniana nr 6 i nr 9 , Harcerska od nr 15 do nr 29 , Kolejowa - były Dworzec PKP , Kopernika nr : 18 , 25 , 27 i 29 , Kościuszki nr 26 , Ks. Kiebla nr 25 i nr 27 , Miła , Nowa , Rolnicza od nr 1 do nr 10A.

24.02 od godz. 8:30 do 14:00 Kamieńskie Młyny, ul. Tysiąclecia od 72 i od 87 do końca.

28.02 od godz. 8:30 do 14:00 Kamieńskie Młyny, ul. Tysiąclecia od 72 i od 87 do końca.

1.03 od godz. 8:30 do 14:00 powiat mikołowski Orzesze: Poziomkowa, 16,20,22, plac budowy.

23.02 od godz. 7:00 do 15:00 Mikołów: Józefa Elsnera, od 6c do 6m.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

Ornontowice: Klonowa, 17.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Mikołów: Botaniczna, od 28 do 34a.

25.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myszkowski Żarki Letnisko, ul. Parkowa od 2 do 14, ul. Brzozowa od 22 do 33, ul. Sąsiedzka 6, ul. Jagodowa 28.

23.02 od godz. 8:00 do 16:00 Żarki Letnisko, ul. Parkowa od 2 do 14, ul. Brzozowa od 22 do 33, ul. Sąsiedzka 6, ul. Jagodowa 28.

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pszczyński Frydek: Leśna, 1C, 3, Miodowa, od nr 109 do nr 119 oraz nr 50, Potokowa, 1, od nr 2 do nr 8.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Warszowice: Boryńska, od Nr 52 do 65.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00

Pszczyna: Cegielniana, od nr 2A do nr 5 do nr 11.

23.02 od godz. 8:30 do 15:00 Miedźna: Wiejska, od nr 65 do nr 68B oraz od nr 69 do nr 74, Okrężna, Cała oprócz 6A, Topolowa, 6C.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Warszowice: Pszczyńska, Nieparzyste od Nr 71 do 115, Parzyste od 110 do 138.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Poręba: Szkolna, cała (oprócz nr 49 - 69 oraz od nr 50 - 60), Żurawia, cała, Graniczna, od nr 72 do nr 102, Grzybowa, cała, Wodzisławska, od nr 49 do nr 59 oraz od nr 86 do nr 96, Żwirowa, cała, Radostowice: Graniczna, od nr 83 do nr 97.

24.02 od godz. 8:30 do 15:00 Goczałkowice-Zdrój: Polna, od nr 6 do nr 24 oraz od nr 5 do nr 29.

25.02 od godz. 8:00 do 9:00

Miedźna: Wiejska, od nr 1 do nr 3 oraz od nr 126 do nr 130, Pszczyńska, 2C i 2D.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Warszowice: Pszczyńska, Nieparzyste od Nr 117 do 149, Parzyste od 138 do 172.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Goczałkowice-Zdrój: Bór II, 1 do 1B, Główna, od nr 27 do nr 89C oraz od nr 36 do nr 116D, Szkolna, od nr 52 do nr 150 oraz od nr 55a (bez 55, 57) do nr 177, Polna, Cała oprócz (20, 24, 26, 25, 27, 29, 31), Bór I, 1 (wszystkie literki), Południowa, Cała, Rzemieślnicza, 20, Powstańców Śląskich, od nr 30 do nr 44 oraz od nr 33 do nr 43, Zimowa, od nr 49B do nr 57 oraz od nr 48 do nr 50B oraz nr 15.

25.02 od godz. 8:30 do 11:00

Goczałkowice-Zdrój: Polna, nr 21 i 21 A.

25.02 od godz. 9:00 do 14:30 Goczałkowice-Zdrój: Polna, od nr 6 do nr 24 oraz od nr 5 do nr 29.

25.02 od godz. 14:30 do 15:30 Piasek: Katowicka, 122E, 120A, 124, 128, 130, 132, 132A, 132B, Ogrodowa, 12, 12A, 23, 27, od nr 56 do nr 60, Podleśna, cała, Osiedlowa, od nr 25 do nr 29 oraz od nr 26 do nr 28.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat raciborski Nowa Wioska: Główna, cała, Cegielniana, cała, Leśna, cała, Młodzieżowa, cała, Wrzosowa, cała.

23.02 od godz. 8:00 do 13:00 Roszków: Osiedlowa, cała, Słoneczna, cała, Pomnikowa, cała, Wiejska, cała, Raciborska, od 24 do 58 parzyste i nieparzyste, REMIX oraz Przystanek Roszków, Poprzeczna, 1.

24.02 od godz. 8:30 do 13:00

Krzyżanowice: Główna, od 3 do 11, Lompy, cała, Powstańców Śląskich, 5, Moniuszki, od 1 do 17, od 2 do 24, Boczna, cała, Wyzwolenia, od 2 do 40, 1, 7.

26.02 od godz. 7:30 do 11:30 Roszków: Kolejowa, cała.

26.02 od godz. 9:30 do 13:30 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Kolejowa, 10 do 18 parzyste, Wyzwolenia, 1.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Czerwionka-Leszczyny: Dzierżonia, 1, Wyzwolenia, 2 do 20.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Przegędza: Leszczyńska.

25.02 od godz. 7:00 do 16:00 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, 4, 6, 6A, Gwarków, 1 do 45.

28.02 od godz. 8:00 do 15:30 powiat tarnogórski Zbrosławice: Wrzosowa, od 2 do 10 i od 13A do 15D.

24.02 od godz. 8:00 do 14:00

Nakło Śląskie: Główna.

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Na Wzgórzu, 8, Plac budowy.

24.02 od godz. 9:00 do 14:00 Tarnowskie Góry: Nakielska, Ogródki działkowe.

25.02 od godz. 8:00 do 16:00 Drutarnia, ul. 3-go Maja od 116 do 122 (nr parzyste), Roździeńskiego.

25.02 od godz. 8:30 do 14:00 Tarnowskie Góry: Stefana Żeromskiego, nr. 19, 19A i 21.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Repecka, 55F.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Ptakowice: Wyzwolenia, numery nieparzyste od 1 do 45 oraz numery 2, 2A, 2B, 2C i 4.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Górnicza, Parzyste, Kokoszycka, od 135 i 174 do Górniczej.

23.02 od godz. 8:30 do 13:30

Radlin: Mariacka, Nieparzyste od 17 do 59, parzyste od 16 do 28, Przyjaźni, Wojciecha Korfantego, Nieparzyste od 35 do 45, Władysława Orkana, Do budynku 13.

24.02 od godz. 8:30 do 13:30 Rydułtowy: Ciasna, 1 do 5, Wiśniowa, 1 do 5, Jana Kochanowskiego, 56, Sadowa, 1 do 7, Podleśna, 1 do 7, Romualda Traugutta, 255 do 259B, Storczykowa, 8 do 12, Krzyżkowicka, nieparzyste 13 do 49C; parzyste 24A do 60.

25.02 od godz. 8:00 do 11:00 Radlin: Mariacka, do 20 i 21, Kwiatowa.

25.02 od godz. 8:30 do 14:00 Turza Śląska: Mszańska, Od 12 i 13 do 27 i 24B, Świerkowa, Za 20.

25.02 od godz. 10:00 do 13:00 Radlin: Mariacka, 32 do 40, Józefa Wieczorka.

28.02 od godz. 8:30 do 14:00

powiat zawierciański Sławniów ul. Długa od 141, 144 do 187

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Poręba ul. Asfaltowa, Rzeczna od ulicy Asfaltowej do nr 42a, 43, Wyzwolenia nr 94A

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Ogrodowa 1AB i 1AF

1.03 od godz. 8:00 do 11:00 Świętochłowice Świętochłowice: Ignacego Krasickiego, od 35 do 49 nr nieparzyste, działka 647/61, 267/62, Mickiewicza nr 49, garaże, Korfantego od 11 do 21 nr nieparzyste, od 14 do 42 nr parzyste.

25.02 od godz. 7:30 do 11:00 Świętochłowice: Łagiewnicka, nr 1, 1 a, 3, 4, 4 a, b, c, 5, 5 a, b, c, d, e, f, g, h, 6, Kamionki nr 3, 5, 5 a, b, Lampego nr 6, 6 a, 8, Sportowa nr 2, 2 a, b, 4, 6, garaże, pompownia ścieków, Przybyły nr od 1 do 10 obie strony, Czajora od 3 do 11 a nr nieparzyste, nr 12, 12 a, Jordanowska, nr 3, 5, 7, 9.

25.02 od godz. 10:00 do 14:00

Żory Żory: Belgradzka, nr 1 oraz place budów w pobliżu.

25.02 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Skotnica, nr 1 [sklep].

28.02 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Leśna ulica Borówkowa budynek nr 18

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Rycerka Dolna od sklepu Żabka w górę do Posia oraz ulice przyległe

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec Kocurów kamping zasilany ze złącza kablowego nr ZK8285 i przepompownia zasilana ze złącza kablowego nr ZK5439

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Rycerka Dolna od budynku nr 173 w stronę rzeki do budynku nr 180B

25.02 od godz. 8:00 do 14:00 Pietrzykowice ulica Rzeźnicza budynek bez numeru oraz budynek w budowie koło ulicy Jana Pawła II zasilany ze złącza kablowego nr ZK13340

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Juszczyna stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 Pietrzykowice ulica Jacka Kaczmarskiego budynek nr 10

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Czernichów ulica Żywiecka, Sanitarna, Grabowa.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Agrestowa budynek nr 5

1.03 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

