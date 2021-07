Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 23.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Miedziana,

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty , Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do Podleskiej,

29.07 od godz. 8:00 do 17:00

Bytom

Bytom: Huty Julia, Krzywoustego, Konstytucji 37, 46, 48, 43, 57, Firma HUZAP.

24.07 od godz. 8:30 do 12:30

Bytom: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 2 do 14, 1 od A do D, 5, 5A, Golfowa 38, Witosa od 2 do 14, od 1 do 9.

27.07 od godz. 8:30 do 12:30

Bytom: Orzegowska, od 52 do 80, Hydrofornia.

28.07 od godz. 8:30 do 12:30

Chorzów

Chorzów: Armii Krajowej, OD 1 DO 13, OD 25 DO 37, OD 10 DO 28,

UL. Wolności 139, Dąbrowskiego 113, LIDL.

23.07 od godz. 7:00 do 11:00