Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 23.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (23.08 12:08) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Częstochowa, ul. Długa 41.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00

Łaziska Górne: Zwycięstwa, od 2 do 11b, 19, 19a, 19b, garaże, Staszica, od 1 do 8b, od 17 do 19b, 25, 27, 31b, 31c, stacja paliw, Świętej Barbary, 6, od 9 do 19c.

23.08 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa, ul. Lechonia 31 i 33.

23.08 od godz. 10:00 do 13:00

Gliwice

Gliwice: Majowa, 4.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Mleczna, 12D-E.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice: Owocowa, nr 4, 4 a, 6, 6 a, Jesionowa od 10 do 20 numery parzyste, garaże, Korfantego nr 105, Grabowa garaże.

23.08 od godz. 10:00 do 14:00