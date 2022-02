Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 25.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

2.03 od godz. 7:30 do 8:30

Bielsko Biała ulica Gagarina od Dworcowej do nr 32, Swojska, Prądnicza, Krakusa, Topazowa

2.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biala ul. Skarzyńskiego nr 20, Tańskiego od nr 16 do nr 28, Cieszyńska nr 250, 260, 262, 254B, Skrzydlewskiego nr 34,38,

2.03 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko-Biała ulica Rynek nr 11,12,

3.03 od godz. 9:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

3.03 od godz. 12:00 do 13:00

Bytom

Bytom: Kwiatowa, od 1 do 19, od 2 do 16, Zielona 2, Mickiewicza od 75 do 81, 68, 70.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00