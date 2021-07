Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 26.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (26.07 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Łaziska Górne: Wodociągowa, od 9 do 25, od 10 do 18, Wieżowa, Kałuże, od 1 do 15 b, Stara Droga, od 5 do 27, Pawła Wyry, od 1 do 19, od 2 do 24 a, Wyniosła, Mikołowska, od 9 do 45, od 14 do 40, Zgody, Cicha, Wierzysko, od 1 do 21, od 2 do 20, Krótka, 1, Mikołów: Stara Droga, 61, 65, od 68 do 78.

26.07 od godz. 7:00 do 19:00

Katowice

Katowice: Zygmunta Krasińskiego, 7, 9, 2, 6, 8, ul. Św. Jacka 1, 3, 4, 11, ul. Alberta 1, 2.

26.07 od godz. 7:00 do 11:00

Katowice: Goździków, Uniczowska, od 51 do 85 , od 64a do 84, Storczyków, od 1 do 16 a, Józefa Kokota, Hortensji, Tulipanów, Gerberów.

26.07 od godz. 9:00 do 13:00