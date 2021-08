Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 27.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (27.08 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Lajkonika 29,31,32

27.08 od godz. 8:00 do 16:00

Chorzów

Chorzów: Torowa, cała ulica.

27.08 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

Dźbów, ul. Promowa.

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Częstochowa, ul. Konstruktorów od 9 do 25.

27.08 od godz. 8:00 do 16:00

Gliwice

Gliwice: Tytusa Chałubińskiego, od 74 do 90 (parzyste).

27.08 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Ceglana, nowe osiedle, place budowy.

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Zabrze

Zabrze: gen. Charlesa de Gaulle'a, od 72 do 78, Klonowa 1, Roosevelta od 20 do 22, Reymonta od 9 do 13B.

27.08 od godz. 8:00 do 11:00

powiat bieruńsko-lędziński

Bojszowy Nowe: Ruchu Oporu, od nr 58 do nr 124 oraz od nr 43 do nr 121, Cicha, 2.