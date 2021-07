Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 30.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (30.07 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Generała Grota-Roweckiego, 17, 19, 21, 25.

30.07 od godz. 8:30 do 12:30

Częstochowa

ul. Al. Pokoju 6

30.07 od godz. 7:07 do 15:00

Łaziska Górne: Zwycięstwa, od 2 do 11b, 19, 19a, 19b, garaże, Staszica, od 1 do 8b, od 17 do 19b, 25, 27, 31b, 31c, stacja paliw, Świętej Barbary, 6, od 9 do 19c.

30.07 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice

Gliwice: Dworcowa, 56, 58, 60.

30.07 od godz. 7:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Powstańców Śląskich, od Nr 132 do 161, Aleksandra Fredry, Od 43 do 57.

30.07 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Zygmunta Krasińskiego, 25, 32D, Dom Studencki, ul. Graniczna 27.

30.07 od godz. 7:00 do 11:00