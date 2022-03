Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 3.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Rynek nr 11,12,

3.03 od godz. 9:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

3.03 od godz. 12:00 do 13:00

Bielsko-Biała ulica Wędrowców nr 24, 24A,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Goździków nr 39

8.03 od godz. 8:30 do 14:00

Bytom

Bytom: Siemianowicka, od 62 do 84, od 55 do 105.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Stolarzowicka, od 17 do 31, Rolna.

3.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Zjednoczenia, Reptowska od 1 do 11, od 2 do 10, Wolnego od 5 do 29, od 12 do 32, Styczyńskiego 3, Opolska, Lipowa, Gruntowa, Brzask.

4.03 od godz. 8:30 do 13:00