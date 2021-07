Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 6.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (6.07 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Karpacka od ul. Partyzantów do nr 16, Filomatów nr 3a, Bartnicza, Filomatów od nr 31 do Karpackiej,

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Orzegowska, od 1 do 9, od 2 do 12, 13, 13A, 15, 15A, Krupińskiego 1, Piątka od 16 do 26, od 11 do 33, Zabrzańska 79.

6.07 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów

Chorzów: 3 Maja, 113, 115, 117, 117 A, B, C, 123, ul. Żołnierzy Września 83.

6.07 od godz. 8:00 do 13:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza, garaże Aleja Zagłębia Dąbrowskiego za nr 11a

6.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gliwice

Gliwice: Przyszłości, 23a, 64.

6.07 od godz. 8:00 do 15:00