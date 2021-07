Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 7.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bytom

Bytom: Kolonia Zgorzelec, od 1 do 36.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Adolfa Piątka, od 2 do 12, od 1 do 33, Witosa od 13 do 33, 26, 30, Modrzewskiego 1.

7.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Bolesława Krupińskiego, od 9 do 13, 11 A, B, C, Piątka 17 A, Modrzewskiego 12.

8.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Harcerska, 1, 2, 3, 5, 7, Roweckiego 1, 2, 4, Młyn Szombierski 2, Przepompownia gazu.

9.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Generała Grota-Roweckiego, 1, 2, Hallera od 1 do 7 i od 2 do 6, Fitelberga 1-5, 2, Pawilon Handlowy.

12.07 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów

Chorzów: Słowików, 11, 13, od 10 do 64, ul. Główna 17 A.

9.07 od godz. 8:00 do 13:00