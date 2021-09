Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 7.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (7.09 14:09) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Alojzjanów, 46, 48, Musialika 53, Kochanowskiego od 29 do 53.

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Szparagowa dz. 229/4(ZK 14813), dz. 230/6 (ZK 12271)

ul. Szparagowa dz. 229/5(ZK 14772)

ul. Szparagowa nr 63A - odbiorca zasilany ze ZK 12835

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice

Gliwice: Tarnogórska, 1.

7.09 od godz. 7:00 do 15:00

Rybnik

Rybnik: Gzelska, 17, 19, 67 A do C, 69 A do C, 70, Rudzka, Ośrodek Żeglarski "Kotwica", Jana Dobosza, Boisko "TKKF Sokół Chwałęcice".

7.09 od godz. 8:30 do 15:00

Tychy

Tychy: Lwa Tołstoja, 50.

7.09 od godz. 8:30 do 16:00

powiat cieszyński

Zaborze ulica Świerkowa

7.09 od godz. 8:00 do 16:00