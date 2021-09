Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 8.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Cieszyńska nr 434,

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Rolna od nr 27 i nr 30 do nr 49 i nr 50, Kosmiczna od nr 18 i 18a do nr 41 , Sportowa od nr 19 do nr 25,

9.09 od godz. 8:30 do 14:00

Chorzów

Chorzów: Zielony Zaułek, nr 3.

9.09 od godz. 8:00 do 18:00

Częstochowa

ul. Ogrodowa nr 14/16, 18/22

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Orkana 54 D

8.09 od godz. 10:00 do 12:00

Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 89a, 93, 147, 150, 162; ul. Jaworowa 145.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Częstochowa, ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej, ul. Limanowskiego od nr 1/3 do 31 i od 28 do 68, ul. Łukasińskiego - kiosk handlowy (Kwiaciarnia), ul. Prusa nr 22, 26, ul. Łukasińskiego 15A.

13.09 od godz. 8:00 do 15:00