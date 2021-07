Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 9.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (9.07 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Harcerska, 1, 2, 3, 5, 7, Roweckiego 1, 2, 4, Młyn Szombierski 2, Przepompownia gazu.

9.07 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów

Chorzów: Słowików, 11, 13, od 10 do 64, ul. Główna 17 A.

9.07 od godz. 8:00 do 13:00

Chorzów: Siemianowicka, od 52 do 62, ul. Bożogrobców od 2 do 22.

9.07 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Stawowa - odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK-2143, 1472 i 1854, Konstytucji - odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-1019.

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Szparagowa dz. 229/4(ZK 14813), dz. 230/4 (ZK 8677)

ul. Szparagowa dz. 229/5(ZK 14772)

ul. Szparagowa nr 63A - odbiorca zasilany ze ZK 12835

9.07 od godz. 8:00 do 15:00