Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 9.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (9.08 0:06) nie ma prądu w śląskim?

Zabrze

Zabrze Adama Kawika, ks. Doktora Antoniego Korczoka, Olchowa, Jerzego Wyciska, Agrestowa, Kalinowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jałowcowa, Czereśniowa, Ambrożego Pordzika, Wacława Karczewskiego, Działaczy Rodła,

od 8.08 godz. 23:43 do 9.08 godz. 1:45

powiat częstochowski

miejscowości Mokrzesz, Kuśnmierki, Kobyłczyce

od 8.08 godz. 23:32 do 9.08 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty, Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podlaskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

10.08 od godz. 8:00 do 17:00