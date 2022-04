"Brakuje nam głębi składu". Dlaczego Podbeskidzie przestało wygrywać?

- Ten mecz pokazał nasz potencjał. Jeśli będziemy tak grać regularnie, to powalczymy o czołowe miejsca w lidze - mówił w listopadzie w wywiadzie z Dziennikiem Zachodnim obrońca Podbeskidzia, Ezequiel Bonifacio. Z Argentyńczykiem rozmawialiśmy tuż po efektownym zwycięstwie z Widzewem Łódź (4-0), a jego słowa odzwierciedlały przemyślenia większości bielskich kibiców - czwarte miejsce w tabeli i tylko cztery punkty straty do drugiego Widzewa napawały dużym optymizmem. Choć na początku sezonu drużyna Górali przypominała zbiór chaotycznie rozsypanych puzzli, to trenerzy Piotr Jawny i Marcin Dymkowski szybko zaczęli je ze sobą łączyć.

W Bielsku-Białej zbyt szybko jednak uwierzono, że poszczególne kawałki składają się w spójny obraz. Od 20 listopada Podbeskidzie nie wygrało już ani jednego meczu, a seria siedmiu kolejek bez zwycięstwa zrzuciła je na 10. miejsce w tabeli. Niewiele pozostało dziś ze znakomitej wtedy atmosfery - piłkarze po każdym meczu przyznają, że niekorzystna passa im ciąży, a z trybun słychać coraz więcej gwizdów i okrzyków niezadowolenia. Skąd regres w grze Podbeskidzia? A może efektowne triumfy z jesieni tylko zafałszowały szarą rzeczywistość?