Brakuje trumien na Śląsku, bo producenci nie nadążają. Koronawirus napędził dramatyczną statystykę zgonów

Śląski Brzdąc mógł podbić cały kraj, ale był za dobry i nie dostał szansy. Historia zapomnianego mikroautka

Oszczędny jak wielbłąd, szybki jak leopard, mocny jak lew, wygodny jak papucie, tani jak barszcz – taki miał być według prasy śląski Brzdąc, pojazd dla mas całkowicie stworzony w województwie katowickim. 65 lat temu powstał Komitet Budowy Śląskiego Samochodu Ludowego, który jednak dla swojego projektu nigdy nie dostał zielonego światła. Dzisiaj o Brzdącu chyba nikt nie pamięta, a był to prototyp wysoko ceniony przez specjalistów. Niewiele brakowało, a Polacy pomykaliby tym mikrosamochodem do pracy i na majówki, co prawda z żółwią prędkością, ale za to z miejscem na bagaż. A bagażnik w świecie pojazdów ludowych był prawdziwym luksusem. Brzdąc miał być produkowany w Zakładach Mechanicznych w gliwickich Łabędach, bo zamówień na montowane tutaj czołgi T-54 było coraz mniej.