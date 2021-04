Branża beauty w podziemiu. Na Śląsku idziemy do fryzjera i kosmetyczki w czasie lockdownu

- Oficjalnie mój salon jest zamknięty od prawie miesiąca, a dokładnie od 27 marca, odkąd wprowadzono w Polsce kolejny lockdown. Z początku nie jeździłam do klientów, ale z czasem wiele osób prosiło mnie, bym ich poratowała. Teraz jeżdżę do klientów do domu, ale tylko do moich stałych klientów, których numer mam zapisany. Nie odbieram nieznanych numerów. To nic w porównaniu do tego, co mogłabym zrobić i zarobić w salonie, nawet przy mocnym ograniczeniu. Zwykle wychodzi mi do 2 klientów dziennie. Nie opłaca się za dużo jeździć, bo benzyna też kosztuje. Czekam na oficjalnie otwarcie zakładów fryzjerskich, bym mogła normalnie pracować - mówi pani Ania z jednego z zakładów fryzjerskich w Gliwicach.