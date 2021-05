Branża gastronomiczna odmrożona. Marcin Czubak szef kuchni: Gdyby nie koncepcja piekarni i delikatesów, to już dawno byśmy się zamknęli

Nie wolno się poddawać i trzeba z każdej sytuacji wyciągać jakieś pozytywy. Mimo tego, że są też cięższe dni. Na przykład okazuje się, że przez pierwsze kilka dni po otwarciu ogródków gastronomicznych jest słabszy ruch niż mieliśmy na wynos. Wpływa na to gorsza pogoda. W przypadku Rotiserii jest też problem z ogródkiem, bo jeszcze nie został oddany do dyspozycji cały deptak na ulicy Dworcowej. Udało nam się ustawić tylko kilka stolików. Czekamy, aż to się zmieni.

To odwaga, by w trudnym czasie pandemii i zamknięcia branży gastronomicznej otworzyć kolejną restaurację.

Jeśli chodzi o wynos to Bistro Oficyna praktycznie nie funkcjonowało. Takich konkretnych wynosów zrobiłem kilka. Oparliśmy się bardziej na pieczywie i delikatesach, słoiczkach. Wymyśliłem to na początku pandemii. Mamy stałą rzeszę gości, którzy przychodzą po te produkty.

Powolutku wszystko się rozkręca. Początek działalności był bardzo fajny, teraz trochę się uspokoiło. Natomiast to jeszcze nie jest sytuacja, która pozwala przetrwać. Czekają nas ciężkie momenty i to najbliższe lato może okazać się kluczowe. Będziemy obserwować i robić wszystko co się da, żeby to dobrze funkcjonowało.

Okazało się to kołem ratunkowym dla lokalu?

Zdecydowanie nas to uratowało. Gdyby nie koncepcja piekarni i delikatesów to już dawno byśmy się zamknęli. Nasze pieczywo jest też w Rotiserii. Nie zrezygnujemy z tego, gdy sytuacja się unormuje. Będzie ważnym elementem. Nawet gdybyśmy mieli zamykać koncept bistro to produkcja pieczywa i słoików pozostanie.

Ale nie myślicie o zamknięciu?

Na razie nie, ale będziemy obserwować, co najbliższe miesiące pokażą. Boimy się też trochę o pogodę. Dlatego cieszy ten powrót do działalności wewnątrz lokalu. Mamy przygotowane stoliki, jest ich wprawdzie nieco mniej, bo część sali musieliśmy przystosować do produkcji pieczywa. To jednak zajmuje ęprzestrzeni. Mamy główny cel, by utrzymać wszystkich pracowników. Nawet gdyby miało coś się stać na Oficynie, to i tak prawdopodobnie będziemy potrzebować wsparcia na Rotiserii. To są dwa organizmy, które będą się wypełniać. I na pewno nie chcemy rezygnować ze słoiczków i pieczywa. Ponadto bierzemy udział w Restaurant Week, mamy już kilkanaście rezerwacji i będzie okazja do przygotowania fajnego menu na początku czerwca.

Planujesz przyszłość?

Ten miniony okres pokazał nam, że planowanie nic nie daje (śmiech). Raczej należy chwytać każdy dzień, robić co się da. Myślę, że ważniejszym okresem będzie dla nas czerwiec, lipiec i sierpień niż cały czas pandemii. To będzie weryfikacja wszystkiego. Czy podjęliśmy dobrą decyzję z drugim lokalem, jak wszystko będzie funkcjonować, czy damy radę? Rynek też zweryfikuje wiele. Moim zdaniem efekty początku pandemii, tego co było w ubiegłym roku, zobaczymy dopiero w tym roku. Jeszcze ten kryzys nie pokazał się, bo jesteśmy dość ogarniętym narodem i zorganizowanymi ludźmi i jakoś dajemy radę, ale czuję, że to może się dopiero odbić. I pokazać jaki pandemia miała naprawdę wpływ na wszystkich. Bo ludzie mają coraz mniej pieniążków w kieszeni. Jeśli ten sezon będzie słaby, to będziemy mocno zastanawiać się, czy pozostać w gastronomii. Sezon jest też krótki: czerwiec, lipiec, sierpień i już będzie jesień.