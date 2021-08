Branża handlowa apeluje o szczepienie się. Chcą uniknąć kolejnego lockdownu, który może nadejść jesienią

– Polska gospodarka już została nadwyrężona przez pandemię koronawirusa. Prawdopodobny jest kolejny lockdown w okresie jesiennym. Jako społeczeństwo możemy temu zapobiec poprzez masowe szczepienia. Dlatego apelujemy, aby to robić. Pomoże to zachować płynność finansową wielu firm oraz utrzymać wiele miejsc pracy – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie mocno wpłynęła na funkcjonowanie branży handlowej. W celu uniknięcia kolejnego lockdownu, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych apelują do Polaków o szczepienie się. Przewiduje się, że do kolejnych ograniczeń funkcjonowania branży handlowej może dojść już jesienią br.

Polska Izba Handlu podaje, że aktualnie ok. 48% Polaków jest zaszczepionych jedną dawką, dwoma ok. 42%. To za mało, by jako społeczeństwo zachować zbiorową odporność.