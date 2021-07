Brenna. Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki. Kosy poszły w ruch! Trwa Rok Górali w Województwie Śląskim

- To już 18. edycja tej imprezy. Szczerze mówiąc nie przypuszczałem, że tak się rozwinie. Mnie samego to zaskakuje. Co roku mówię, że już nie będę tego robić, a potem i tak organizuję mistrzostwa - uśmiecha się Andrzej Cieślar, gazda na Breńskiej Malince, prowadzący gospodarstwo agroturystyczne U Gazdy. Dodaje, że kiedy przed laty myślał o organizacji jakiejś fajnej imprezy, to chciał, żeby miała w sobie rywalizację i wiązała się z górami. - Kiedyś, jak ludzie kosili łąki, to rywalizowali między sobą, kto jest lepszy, kto gorszy, kto szybciej skosi, kto ładniej, stąd wziął się pomysł organizacji właśnie takich zawodów. A później zostaliśmy zaproszeni na mistrzostwa świata do Niemieć i się okazało, że nie tylko my rywalizujemy w koszeniu, ale inni również - dodaje pan Andrzej.