Brud w pociągach przewozów regionalnych. Nie widać efektów codziennego czyszczenia

Brud w pociągu POLREGIO

Na terenie województwa śląskiego pasażerowie mogą wybrać przejazd pociągiem Kolei Śląskich, przewozów regionalnych POLREGIO, czy PKP Intercity. Przejazd pociągiem jest bardziej ekologiczny, często także tańszy, niż przejazd samochodem osobowym. Nie zawsze jednak należy do przyjemniejszych, zwłaszcza, gdy w pociągu panuje wszechobecny brud. Z tym problemem zwrócił się do nas pasażer pociągu Polregio relacji Katowice-Olkusz. Zdjęcia, które nam wysłał, znajdują się w galerii. Można jednak stwierdzić, że to zdjęcia tylko dla osób o mocnych nerwach.