Bruk-Bet Termalica - Podbeskidzie 2:2. Duże emocje i zmarnowana szansa Górali

Dzięki przerwie w rozgrywkach Dariusz Żuraw wreszcie miał więcej czasu na pracę z nowym zespołem. Przez ostatnie dwa tygodnie trener Górali skompletował swój sztab i zaczął wdrażać zmiany w sposobie gry, dzięki którym Podbeskidzie ma regularnie wygrywać i walczyć o czołowe miejsca w Fortuna 1. lidze. W meczu w Niecieczy było widać już pierwsze efekty, ale spadkowicz z Ekstraklasy wypunktował również słabości bielszczan. Tych najwięcej było w defensywie, przez co cały wysiłek Górali w ataku poszedł na marne.

Żuraw założył, że gospodarzy najlepiej będzie zaskoczyć szybkim przejściem z obrony do ataku - to w ten sposób Podbeskidzie stworzyło w pierwszej połowie kilka groźnych sytuacji. W jednym przypadku zrobiło to wzorowo: Joan Roman rozpoczął akcję podaniem z własnej połowy do Kamila Bilińskiego, podążył za akcją i wyłożył piłkę wychodzącemu na czystą pozycję Emre Celtikowi, który nie zmarnował okazji.