Brutalne Pieszczoty zwycięzcą Ryjka 2022. Kabareciarze zdobyli wszystkie trzy koryta!

To był wyjątkowy wieczór w rybnickim Klubie Energetyka, gdzie w sobotę 19 listopada odbyła się druga część konkursu głównego Ryjek 2022. Drugi dzień z rzędu, do walki o złote koryta stanęły projekty kabaretowe: Złote Koryto Publiczności Oddajemy Walkowerem, Kruki i Wrona, ToMMisie, Projekt Manhattan albo Grzyby, Brutalne Pieszczoty oraz Pety-Pity-Poty. W sobotni wieczór, kabarety rywalizowały w kategoriach: „Żniwa", „Synuś mamusi" oraz „Idealny numer na jak najbardziej zasłużone zero punktów". Dzięki wspaniałej formie kabareciarzy, publiczność znów bawiła się świetnie.

Ostatecznie, główne wyróżnienie jak i koryto publiczności oraz tajnego jurora trafiły do grupy „Brutalne pieszczoty". Tworzą ją: Sławek Szczęch, Maciej Szczęch i Bartosz Góra z kabaretu Łowcy.B oraz Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek z kabaretu ani Mru Mru.